Житель Донбасса с ампутированными ногами вывез из-под обстрелов четверых земляков

Чтобы приехать в Россию, мужчина три дня не смыкал глаз. Фото: Мария ГИЧЕНКО

- Раньше у меня все было хорошо: семья, работа с перспективой профессионального роста… И тут в одночасье я превратился в калеку. Причем, в самом расцвете сил – в 31 год! – начал свой рассказ собеседник.

"40 ДОНОРОВ СДАВАЛИ КРОВЬ"

Юрий Леонидович лишился ног в результате производственной травмы. Это случилось в городе Соледар, где он работал слесарем в вагоно-ремонтном депо. В 2001 году во время разгрузки вагона с крана сорвалась тяжелая колесная пара и упала на работника.

- Помню, как товарищи вытянули меня из-под металла, вызвали «скорую». Потом я потерял сознание и очнулся в больнице. Чтобы спасти мне жизнь сорок доноров сдали кровь, - рассказал мужчина.

Ампутация ног стала для пациента ударом. Юрий был подавлен. Жить не хотелось. Все изменилось, когда в больницу привезли попавших в аварию туристов – детей и взрослых. Людей с тяжелыми травмами увозили в реанимацию. Спасти удавалось не всех…

- Я понял, что главное – не ноги, а душа. И я остался жить не просто так, а для чего-то.

Юрий Леонидович лишился ног в результате производственной травмы. Фото: Мария ГИЧЕНКО

ПЕРЕДВИГАЛСЯ НА СКЕЙТЕ

В августе Юрий выписался из больницы, а в ноябре встал на протезы. Передвигался на них, опираясь на два костыля.

- Признаться, ходить на протезах неудобно. Во-первых, они весят примерно 18 килограммов. Во-вторых, у меня тяжелая степень ампутации, одну ногу удалили почти под основание. Это тоже создает трудности. Поэтому я надеваю их редко, - пояснил инвалид первой группы.

Юрий приспособился передвигаться на обычном скейте, отталкиваясь от земли с помощью специальных опор.

И при этом инвалид первой группы не сидел без дела: выполнял всю мужскую работу по дому и зарабатывал на жизнь. Устанавливал газовые котлы в квартирах, занимался рыбокопчением, построив для этих целей цех.

Несмотря на отсутствии ног, Юрий снова сел за руль, самостоятельно установив ручное управление сначала на отцовский «запорожец», потом на «семерку» тестя.

Юрий приспособился передвигаться на обычном скейте, отталкиваясь от земли с помощью специальных опор. Фото: Мария ГИЧЕНКО

"НЕ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ МОГУТ ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА НА ИНВАЛИДНОСТЬ"

А в 2011 году у мужчины родился сын Артем, в котором он души не чает. Казалось бы, ребенок должен был сплотить семью, но спустя несколько лет брак распался. Юрий считает, что не последнюю роль в этом сыграла его травма: «Не все женщины могу закрыть глаза на инвалидность».

- После развода жена забрала машину, - делится он. - Признаться, стало тяжело – ни к друзьям поехать, ни мать навестить. Приходилось вызывать такси.

Выручила одна неравнодушная женщина – по сути, чужой для Юрия человек. Она узнала о нем от общих знакомых и предложила помочь – купить поддержанный автомобиль.

Вспоминая об этом, Юрий не может сдержать слез. Так у него появилась «лада». За четыре дня он установил на автомобиль ручное управление. И, конечно, начал возвращать деньги благодетельнице.

Житель Донбасса хочет посетить военный госпиталь, чтобы поддержать раненых солдат. Фото: Личный архив героя публикации

"ХОТЕЛ ДЕЛИТЬСЯ СОВЕТАМИ И ОПЫТОМ"

Со временем Юрий и сам загорелся идеей помогать товарищам по несчастью, делиться советами и опытом.

- С 2015 года в Кировограде и Львове перестали выпускать инвалидные коляски и ортопедическую технику для больных людей. Все это стало дефицитом, - делится Юрий Леонидович. – Да и стоит недешево. На пенсию по инвалидности коляску за восемь-двенадцать тысяч не купишь. Кроме того, не все люди разбираются в средствах реабилитации. Взять обычную трость – есть просто палка, а есть с подлокотником, регулируемая по высоте, со специальным противоскользящим штифтом в основании, который не даст бабушке упасть на льду.

Юрий собрал команду из двенадцати инвалидов и создал общественную организацию под названием «Семья». Хотел привлекать благотворительные средства на покупку приспособлений для людей с ограниченными возможностями. А также проводить для них юридические и психологические консультации, помогать с трудоустройством.

Единомышленники даже выиграли президентский грант, чтобы открыть Реабилитационный центр для детей и взрослых с инвалидностью. Но грандиозным планам не суждено было сбыться…

На родине Юрий занимался рыбокопчением, построив для этих целей цех. Фото: Личный архив героя публикации

ЖЕНА УВЕЗЛА СЫНА В ГЕРМАНИЮ

Когда началась специальная военная операция Юрий жил у двоюродной сестры в городе Бахмут. Пожилая женщина сломала ногу, а ухаживать за ней было некому. Брат убирал снег во дворе, колол дрова, привозил продукты, медикаменты… Как только больная выздоровела, вернулся к себе в Соледар.

В марте в квартирах пропал газ, потом и электричество. Юрий мастерил, так называемые, финские свечи – бревна с пропилами для походного костра. На них вместе с соседями готовил еду. В апреле началась эвакуация жителей Херсонской области. Бывшая жена с сыном уехали в Германию. Юрий даже не успел толком попрощаться с Артемом, но рад, что мальчик в безопасности.

- Четвертого августа в подъезд дома напротив попал снаряд. Там жила крестная моего сына, с которой мы дружим лет двадцать. Мы поняли, что оставаться в Соледаре опасно и начали собирать вещи, - вспоминает беженец.

Инвалид первой группы не сидел без дела: выполнял всю мужскую работу по дому и зарабатывал на жизнь. Фото: Личный архив героя публикации

"ТРОЕ СУТОК НЕ СМЫКАЛ ГЛАЗ"

На следующий день Юрий вместе с четырьмя земляками выехал из города. С ним отправились кума, ее муж, сын и 85-летняя свекровь.

- Ехали на моей «ладе» с прицепом. Под обстрелами, - вспоминает собеседник. - Сначала прибыли в Запорожье, потом в Мелитополь. Там поселились в хостеле, чтобы отдохнуть - я трое суток не смыкал глаз. Затем добрались до крымского города Джанкой, оттуда – в Ялту. В Крыму, конечно, хорошо, но мы решили ехать в Ростов. Здесь проще найти работу, а главное - недалеко до дома.

В Ростове беженцы сняли жилье в Нахичевани. Юрий мечтает о том дне, когда можно будет вернуться на Родину и обнять горячо любимого сына. А пока думает, какую пользу сможет принести в донской столице.

Житель Донбасса хочет посетить военный госпиталь, чтобы поддержать раненых солдат. Ведь его собственный пример доказывает, что даже после тяжелой травмы жизнь продолжается.

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