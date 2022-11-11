Мать ростовчанина-добровольца возит подарки бойцам, чтобы подарить им тепло родного дома

Вот уже семь месяцев ростовчанка Ольга Коробейникова возит помощь в зону СВО. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Вот уже семь месяцев ростовчанка Ольга Коробейникова возит помощь в зону СВО – с тех самых пор, как ее сын-доброволец попал под обстрел и очутился в госпитале.

«МАМА, ТОЛЬКО ТЫ НЕ ВОЛНУЙСЯ!»

- В начале марта Миша сказал, что идет добровольцем в зону СВО. Я была в ужасе, говорила: «Сынок, не надо! Зачем тебе это нужно?». А он сказал, что если бы в 1941-м все матери отговаривали сыновей идти на фронт, мы бы не победили фашизм, - вспоминает ростовчанка.

Михаил записался добровольцем в чеченский полк «Ахмат», в его ряды тогда вступало много русских парней. Холодным мартовским вечером Ольга Александровна проводила сына на автовокзал. Обняла, перекрестила.

- Мама, не переживай, все будет хорошо, - только и улыбнулся парень.

Михаил позвонил из Грозного, сообщил, что доехал нормально. Потом связь с ним пропала на месяц. Все это время Ольга не находила себе места. Наконец, сын позвонил и сказал, что живой, у него все в порядке. А в следующий раз услышала в трубке: «Мама, ты только не волнуйся, я в госпитале…»

ПУТЬ В ГОСПИТАЛЬ

Недалеко от города Попасное Михаил вместе с товарищами попал под обстрел. Бойцы возвращались из разведки, когда в овраге их накрыло минометным огнем. Контуженного Мишу товарищи дотащили до окопа. У него шла кровь из глаз и ушей. Военный врач оказал парню первую помощь, после чего его на машине увезли в госпиталь.

Ольга решила во что бы то ни стало увидеть сына, но не представляла, как попасть в зону боевых действий. Один приятель познакомил ее с ростовчанкой, которая возит гуманитарный груз в войсковые подразделения – создательницей благотворительного фонда «Колокол» Викторией Кочмаревой. Ольга позвонила ей и сквозь слезы попросила помочь. Та предложила поехать на Донбасс вместе.

Собрав лекарства и гостинцы, ростовчанка отправилась в Луганск в колонне с гуманитарным грузом.

Михаил записался добровольцем. Фото: Личный архив героя публикации

"ПОМОГАТЬ ВСЕМ ИМ"

- Мы приехали на рассвете, - вспоминает собеседница. - Шел дождь, дул холодный ветер. Все, кто был на своих машинах, разъехались, а я осталась в "КамАЗе" со своими коробками. В кармане было 300 рублей, и я не знала, как добраться до города. Именно там находилась больница, переоборудованная под госпиталь.

К счастью, местный житель согласился отвезти Ольгу Коробейникову бесплатно. Когда женщина увидела сына в палате, сердце у нее сжалось: красные от лопнувших сосудов глаза, вата в ушах, шатающаяся походка…

- Я уговаривала его поехать домой, но он был непреклонен, - рассказывает мать. - Говорил, что после всего увиденного там не сможет вернуться.

Всю обратную дорогу Ольга плакала. Перед глазами стояли лица парней: несмотря на тяжелые увечья, они не падали духом и улыбались. Вернувшись в Ростов, женщина твердо решила, что будет помогать. Всем им.

ПОД ГРОХОТ СТРЕЛЬБЫ

А тем временем ее Михаил выписался из госпиталя и снова отправился на линию огня. Долечиваться отказался. А Ольга вместе с Викторией собрали очередной гуманитарный груз и на трех машинах отправились к нему - в подразделение «Ахмат».

На обратном пути заехали в другие войсковые части. С тех пор дважды в месяц они везут помощь в Луганск, Северодонецк, Лисичанск, Горловку, Макеевку, Алчевск, Александровку, Попасную, Ясиноватую, Красный луч…

Ехали под грохот стрельбы, мимо разрушенных домов, сгоревших машин, обуглившихся деревьев, по развороченным, усыпанным осколками снарядов дорогам. Если пропадает связь – ориентируются по карте.

ОТ 4 ДО 10 ТОНН

- Мы возим от четырех до десяти тонн груза: квадрокоптеры, тепловизоры, обмундирование, спальные мешки, продукты, письма и гостинцы от родных… Ребята с таким нетерпением ждут нас, с такой радостью встречают, говорят, что чувствуют тепло дома, которое мы привозим с собой, - улыбается женщина.

А еще Ольга Коробейникова создала группу в телеграмм-канале «Вместе мы сила». В ней женщина ведет хронику своих поездок, сообщает о нуждах бойцов и размещает трогательные видео с их благодарностью.

- Мы 70 лет жили в мире, наше поколение не знает, что такое война. В 41-м тыл помогал фронту - старики, женщины и подростки трудились в поле и у станков. А сейчас многие люди занимают позицию "моя хата с краю", заплатил налоги и хватит. Но когда они ложатся в теплую постель, наши парни рискуют жизнью в холодных окопах. Если мы сейчас не сплотимся для помощи нашей армии, то нацистские нелюди придут к нам – калечить, насиловать, убивать, - говорит мать добровольца.

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