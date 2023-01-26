В детских садах Ростовской области не докладывали порции обедов и не ставили маркировку на продуктах

Нарушения в организации правил питания учащихся донских учебных заведений имеют место быть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в одной из школ Тарасовского района Ростовской области более двадцати школьников в возрасте от 7 до 15 лет отравились некачественной готовой продукцией и попали к медикам с болями в желудке. А у некоторых поднялась высокая температура.

Этот случай ясно показал, что нарушения в организации правил питания учащихся донских учебных заведений имеют место быть. Как оказалось, такие замечания к качеству детских обедов далеко не единичны. В последние месяцы некоторым детским садам и школам Ростова и отдельных районов Ростовской области прокуратурой региона были сделаны замечания.

ЗАНИЖАЛИ МАССУ ПОРЦИЙ

Речь, прежде всего, идет о нарушении организации питания в детских садах Аксайского района. Так, прокуратура обнаружила, что в одном из местных детских садов повара занижали массы порций детских блюд. Также здесь «не соблюдали условия хранения продуктов и не использовали в питании своих воспитанников специализированную пищевую продукцию, обогащенную витаминами и микроэлементами». Другими словами — не обеспечивали детвору необходимыми витаминами.

В одном из местных детских садов повара занижали массы порций детских блюд. Фото: Мария ЛЕНЦ

Согласно ответу региональной прокуратуры, все эти замечания подошли под нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и неполноте оказания медицинской помощи. Поэтому начальнику управления образования района было внесено представление, а в отношении заведующей детсада было возбуждено дело об административном правонарушении.

В другом детском саду Аксайского района на продуктах для обедов отсутствовали маркировочные ярлыки. Не было здесь и элементарных документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов для детского питания. За это начальник управления образования получил представление, а в отношении заведующей было возбуждено дело.

ПРАЧЕЧНАЯ ОСТАВЛЯЛА ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

Оказалось, что в этом втором садике также не соблюдались нормы площади на одного воспитанника. Не соответствующими санитарным требованиям были признаны и помещения кладовой и прачечной детского сада. Вскоре после того, как его руководителю было выдано предписание, все ремонтные работы в прачечной и кладовой были завершены.

Ненадлежащее покрытие и неисправность элемента игрового оборудования во время проверки были обнаружены на территории детского садика в Железнодорожном районе Ростова. Заведующей также было внесено представление.

Еще один случай нарушений в учебных заведениях был зафиксирован прокуратурой Советского района донской столицы: стены одного из классов ростовского лицея имели дефекты - сколы краски и штукатурки. Таким образом, был нарушен закон «Об эпидемиологическом благополучии населения». Здесь же, несмотря на все обращения родителей, руководство заведения самостоятельно не отремонтировало поломанные жалюзи. Поэтому родителям учащихся и пришлось скидываться на покупку и установку новых. За что директору лицея было внесено представление.

НО ДЕНЕГ НА РЕМОНТ НЕ ТРЕБОВАЛИ

Жалобы родителей на поборы в садиках, школах и лицеях донского региона как раз и стали еще одним предметом рассмотрения областной прокуратурой. Но пока ни в одном случае эти заявления не подтвердились. Так, не были доказаны факты взимания денег на проведение ремонта с родителей воспитанников детских садиков Аксайского района.

Не смогла прокуратура подтвердить факты требование денег на охрану с родителей учащихся и в ростовском лицее. Здесь было установлено, что охрана производится частным охранным предприятием. А заявление о необходимости приобретения в класс лицея мебели, проведения ремонта и уборки класса было опубликовано в родительском чате председателем родительского комитета. Поскольку родители решили все-таки не скидываться на мебель, ее купило само руководство образовательного учреждения.

В ростовском садике родители оказались более организованными. Они приняли решения на свои деньги приобрести дополнительную канцелярку и почистить ковры. Поступившая жалоба о взимании с воспитанников и родителей денег оказалась ложной. Не подтвердились также сведения и о запрете для родителей посещать детские праздничные мероприятия.

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