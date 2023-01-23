Массовое отравление учеников произошло в одной из школ Ростовской области

Предварительно, ребят накормили некачественными блюдами в школьной столовой. Фото: Алена Мартынова

В Ростовской области произошло массовое отравление учеников школы № 2 Тарасовского района. Ребята попали к медикам с болями в желудке, у некоторых была высокая температура. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

- 19 января школьников от 7 до 15 лет накормили готовой продукцией. После этого у детей резко ухудшилось состояние здоровья. Вместе с родителями они в итоге обратились в больницу. Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, - рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

В надзорном ведомстве добавили, что по факту случившегося начали проверку. Ранее в образовательном учреждении отобрали пробы от продуктов питания и готовых блюд, а также взяли смывы с поверхностей. Сейчас полученные материалы проверяют в лаборатории.

В донском управлении Следкома, в свою очередь, заверили, что произошедшее не оставят без реакции - по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

- Разбирательства ведут по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Назначены экспертизы. Сейчас выяснения по делу продолжаются, - прокомментировали в управлении Следкома России по Ростовской области.

По неподтвержденной информации, медицинская помощь потребовалась примерно 20 ученикам. Когда завершат расследование, виновных могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, отправить на принудительные работы или на 2 года лишить свободы.

В ТАРАСОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДТВЕРДИЛИ ИНФОРМАЦИЮ

В районном управлении образования подтвердили информацию, отметив, что с детьми уже все в порядке. При этом точное количество заболевших ребят власти назвать не смогли. В самой школе № 2 от комментариев отказались.

ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ УЖЕ БЫЛИ НА ДОНУ

Напомним, похожий случай в одном из донских детсадов произошел в августе 2021 года. Тогда 148 малышей накормили супом с бактериями сальмонеллы. Большинству детей потребовалась помощь медиков. Регистрировали также отравление в Волгодонске, на тренировочных сборах пострадал 31 ребенок.

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