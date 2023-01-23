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НовостиОбщество23 января 2023 11:28

В Ростове-на-Дону «дурнопахнущие стоки» начали сбрасывать в родник Гремучий

Жители города уверены, что ситуацию должны расследовать сотрудники прокуратуры
Ангелина СКИБА
Канализационную трубу протянули прямо к роднику. Фото: группа в VK Ростов-Главный - новости Ростова-на-Дону

Канализационную трубу протянули прямо к роднику. Фото: группа в VK Ростов-Главный - новости Ростова-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону обнаружил «сброс сточных вод в родник Гремучий». Мужчина снял на видео место предполагаемого загрязнения, и теперь ситуацию активно обсуждают пользователи сети.

Информационный пост и сам ролик были опубликованы в одном из городских пабликов вчера, 22 января. Автор пояснил, что сам родник пока чистый и прозрачный, но к нему подвели канализационную трубу, и по ней выливаются «дурнопахнущие стоки».

Жителей донской столицы возмутила ситуация. В комментариях одни люди выразили негодование, другие отметили, что это не единственное подобное место. Очевидцу посоветовали как можно скорее обратиться в прокуратуру и Росприроднадзор. Официальных комментариев от надзорных ведомств пока не поступало.

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