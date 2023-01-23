В Ростове-на-Дону за неделю утилизировали около 1000 новогодних елок

Переработанная древесина еще может принести пользу. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ленинском районе Ростова-на-Дону за неделю утилизировали около 1000 новогодних елок. Все деревья были переработаны в тырсу на специальной площадке, сообщили местные власти.

- Жители района выносили ненужные елки, сосны и пихты на контейнерные площадки. 22 января их собрали. В итоге в точку переработки прибыли 10 «КамАЗов», на каждом из которых было примерно по 100 деревьев, - рассказал глава администрации Ленинского района Константин Тихонов.

Напомним, в воскресенье прием хвойных вели и в других территориях Ростова-на-Дону. Всего сбор организовали на 10 площадках. Как пояснили в администрации города, переработанная древесина еще может принести пользу, а просто выброшенные деревья легко загораются и в итоге становятся причиной пожара в местах сбора мусора.

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