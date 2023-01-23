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НовостиОбщество23 января 2023 7:33

С 23 по 29 января в Ростове-на-Дону прогнозируют похолодание

Заморозки обещают по ночам
Ангелина СКИБА
Осадков в донской столице не ожидается

Осадков в донской столице не ожидается

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 23 по 29 января в Ростове-на-Дону ожидается небольшое похолодание. Об этом в обновленном прогнозе предупредили синоптики Гидрометцентра.

Так, днем в донской столице должен сохранится небольшой плюс, в среднем около 2 градусов тепла. При этом заморозки до -4 возможны в темное время суток. В воскресенье температурный разброс прогнозируют уже в районе от -1 до +5 градусов.

Ветер в течение недели будет преимущественно восточным, и только 29 января он должен резко смениться на юго-западный. Порывы будут умеренными, до 5 м/с.

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