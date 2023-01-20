26 января в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Стерилизация продлевает жизнь пушистым любимцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на 2023 год продлили акцию по льготной стерилизации животных. Ближайшая дата приема - 26 января. Операции четвероногим можно будет сделать на треть дешевле обычного, сообщает сайт донского правительства.

Кошек и собак просят записывать заранее по номерам клиник. Можно приводить домашних и уличных пушистиков, но после операции за ними нужно будет некоторое время ухаживать. Стационара не предусмотрено.

Ветеринары уверены, что стерилизация продлевает жизнь питомцам и помогает гуманно регулировать их численность.

В течение года льготные операции будут проводить в каждый последний четверг месяца. Напомним, подобные акции организуют уже несколько лет. Ежегодно по сниженным ценам на Дону стерилизуют около 600 животных.

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