В Ростовской области спасли оленя, который мог провалиться под лед посреди реки

Самостоятельно животное уйти с тонкого льда просто не могло. Фото: областная служба спасения на водах

Пока жителей Ростовской области практически сбил с ног рабочий режим после затяжных выходных, донские спасатели уже поставили на ноги одного. Правда, не человека, а самку оленя. Животное застряло посреди реки и в любой момент могло провалиться под лед. В областной службе спасения на водах рассказали и показали детали операции по спасению читателям «КП — Ростов-на-Дону».

ДУМАЛИ, ПРОВАЛИЛАСЬ И ЗАСТРЯЛА

Морозный солнечный день, над рекой Северский Донец даже пар поднимается, кажется, а посреди нее, на льду, когда на улице все -15, лежит молодая олениха. Она здесь не по своей воле загорает. Перебираясь с берега на берег, животное упало и никак не могло подняться — копыта скользили по льду.

Издалека казалось, что олениха частично провалилась под лед и застряла. Фото: областная служба спасения на водах

Беду оленихи заметили спасатели Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде во время патрулирования побережья возле хутора Ещеулов.

Ширина реки здесь — около тридцати метров. И с берега казалось, что крупное животное провалилось в треснувший лед и не может выбраться. Трудно представить, что хрупкое на вид создание, на опытный взгляд спасателей, около центнера весом.

Издалека - хрупкое животное, а на деле - около центнера весом. Фото: областная служба спасения на водах

- Животное могло в любой момент провалиться под лед. Здесь очень много подводных ключей, промоин, веток, и толщина льда может разниться. Здесь наступит человек — его лед выдержит, а через полшага — провалится, - объясняют опасность момента в пресс-службе ведомства. - Безопасного льда на водоемах Ростовской области просто не существует.

ЧУТЬ НЕ УТЯНУЛА СПАСАТЕЛЕЙ

Оставалось только одно — доставить пленницу льда к берегу. Один из сотрудников надел спасательный жилет, вооружился длинной палкой и был привязан веревкой, чтобы, если сам провалится, его можно было спасти. В такой экипировке он отправился на спасательную операцию. На видео слышно, как лед под ногами предательски хрустел...

Спасатель сделал несколько попыток накинуть на олениху веревку. Фото: областная служба спасения на водах

При виде приближающегося человека олениха изо всех сил пыталась встать на ноги — дрыгала копытами, отталкивалась ото льда. Такой же нижний брейк она исполняла, когда спасатель пытался накинуть на нее веревку в виде лассо, только усугубляя положение, рискуя провалом под лед и для себя и для человека. Стало ясно: олениха не провалилась - на этом участке посреди реки было настолько сколько, что ее копыта просто разъезжались в разные стороны.

После нескольких попыток удалось зафиксировать веревку на теле оленихи. Ее вытянули на берег два других спасателя.

Спасатели пришли на помощь животному. А в благодарность олениха чуть не утащила своих спасителей. Фото: областная служба спасения на водах

- Не успели скинуть веревку, олениха рванула с места так, что едва не утянула с веревкой за собой в лес и самих спасателей, - теперь уже не без смеха вспоминают участники спасательной операции.

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