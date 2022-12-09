В Ростовской области рыбаки спасли провалившегося под лед мужчину

На помощь ринулись спасатели и ловившие рыбу неподалеку рыбаки. Фото: областная служба спасения на водах

Рыбаки не дали утонуть любителю подледного лова в Ростовской области. Мужчина провалился под лед, и «коллеги» вытащили товарища по удочке к тому моменту, когда на место прибыли спасатели. Подробностями истории с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной службе спасения на водах.

ДАЖЕ ЛУНКУ ПРОБУРИТЬ НЕ УСПЕЛ

Несмотря на то, что в последнюю декаду на Дону было достаточно морозно, чтобы на реках встал лед, этого для безопасного подледного лова недостаточно. К тому же вчера дневная температура поднялась до плюсовых значений, увеличив риски. Но выходить на непрочный лед рыбаки не перестали.

9 декабря, в Ростовской области мужчина за малым не утонул. Происшествие случилось вечером на реке Северский Донец в районе хутора Апаринский.

- Местный житель шел на противоположную сторону реки - хотел рыбку половить подо льдом. Не успел он расположиться и пробурить лунку, как провалился под лед, - делятся деталями в пресс-службе. - Стал кричать и просить помощь. Свидетели вызвали спасателей.

Ширина реки местами доходит до четырех километров, поэтому пересечь ее пешком быстро и еще и лодку протащить за собой, быстро не получится, пояснили специалисты. Расчет спасателей ринулся на помощь: два сотрудника быстро тянули по льду легкую плоскодонную лодку «Казанку», чтобы на ней эвакуировать мужчину.

РЫБАК РЫБАКА

К счастью, пострадавшему пришлось пробыть в воде еще меньше. Когда к нему через реку ринулся расчет спасателей, четверо рыбаков, находящихся неподалеку, заметили попавшего в беду человека и помогли мужчине выбраться из полыньи.

- Что он на той стороне делал? Лед-то не везде крепкий! - возмущается один из рыбаков, записывающий происходящее на видео.

Тут же подоспевшие спасатели усадили пострадавшего в лодку, которую протащили по льду, и доставили его на противоположный берег к автомобилю скорой медицинской помощи.

Ну а находящихся на льду любителей рыбалки попросили отправиться восвояси.

- В Ростовской области никогда нельзя рыбачить на льду, - не устают напоминать в службе спасения на водах. - В регионе нет безопасного льда из-за течений и промоин, а также из-за резких скачков температуры.

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