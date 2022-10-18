В Ростовской области катер вспыхнул на ходу, капитану чудом удалось спастись

Очевидцы сняли на телефоны ЧП на воде. Фото: скриншот с видео группы "Ростов Главный - Новости Ростова-на-Дону"

В Ростовской области, вблизи Новочеркасска, произошло ЧП – в Дону прямо на ходу загорелся катер. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах, огонь быстро охватил все судно, поскольку там было много пластиковых элементов. По предварительным данным, к этому привело замыкание электропроводки.

УСПЕЛ СПАСТИ ДОКУМЕНТЫ

В момент ЧП на катере находился один человек - капитан. Мужчина успел упаковать документы, свой паспорт и «корочки» на судно, после чего прыгнул за борт и поплыл в сторону берега.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, в тот момент на воде стояло много лодок с рыбаками. Но когда начался пожар, лишь один из них поплыл в сторону катера, чтобы помочь владельцу.

ЛЕДЯНОЙ ЗАПЛЫВ

Когда неравнодушный рыбак приплыл к катеру, капитан и сам доплыл до берега. Расстояние было небольшое, а вода - не ледяная.

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО, хозяин судна выжил. На месте ЧП сейчас работают оперативники.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что сотрудники экстренных служб спасли серфингиста, которого унесло ветром далеко от берега. Инцидент произошел в Цимлянском водохранилище. Тревогу забила жена спортсмена, которая находилась на берегу. Именно она вызвала спасателей, которые доставили мужчину на берег.

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