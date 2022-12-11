“Не отпущу тебя, дед!”: двое парней из Шахт сами ушли под лед, когда спасали тонущего рыбака в Ростовской области

Два товарища из Шахт поехали наводить порядок на даче, а стали героями. Фото: личный архив героев

Двое товарищей из Шахт оказались в нужное время в нужном месте и спасли от верной гибели человека, правда сами оказались на волосок от смерти. 39-летний Вячеслав Скрипин и 38-летний Иван Бондаренко в пятницу, 9 декабря, приехали наводить порядок на даче, а в итоге обеспечили местному рыбаку Юрию второй день рождения - спасли мужчину еще до того, как на место подоспели спасатели.. Как это было и каково, когда сам с головой уходишь под лед - герои поделились впечатлениями с читателями “КП - Ростов-на-Дону”.

“БАТЯ, ДЕРЖИСЬ!”

Дело было в пятницу, в половину четвертого вечера. Коммерческий директор Вячеслав позвал старого друга Ивана - ветерана боевых действий - помочь ему расчистить участок, где он хочет построить дачный домик с камином. До берега Северского Донца через лесок от силы метров 150 - красота! Только размышления о будущей стройке прервал приглушенный крик: “Помогите!”

Любители порыбачить рискуют оказаться подо льдом - из-за течения и перепадов температур он слишком хрупкий. Фото: Личный архив героя публикации

- Как чувствовал. До этого ходил по берегу, лунку, что рыбак оставил, пощупал. Там толщина льда была от силы 7-8 сантиметров, - начинает рассказ Слава. - Хорошо, ветер в нашу сторону был. Услышали и как лани дикие ломанулись через лесок к берегу. А там пенсионеры машут: на той стороне реки мужик под лед провалился!

Парни не растерялись - сразу выломали на берегу палки метра по три длиной, чтобы, если провалятся, могли друг друга вытащить. И перебежали реку. Она в том месте шириной метров 150 была.

Дача возле реки - это рыбалка в любое время, думали друзья. Оказалось, что тут не только рыбачить, но и спасать людей надо. Фото: личный архив героев

- Выбросил телефон на лед покрепче, и за пять-семь метров до того места, где рыбак провалился, лед начал хрустеть. Плюхнулся на пузо и пополз, а палка впереди. Кричим мужику, подбадриваем: “Батя держись! Держись, родной! Сейчас спасем!” А в самого трещина растет перед глазами, - рассказывает Владислав.

“МОКРАЯ ОДЕЖДА КАМНЕМ ТЯНУЛА НА ДНО”

- Мы близко друг к другу не подползали, чтобы, если что, один вытащил другого, иначе бы оба сгинули, - объясняет Иван. - Так и получилось.

Лед тут был практически прозрачный - как вспоминают парни, сантиметр, может два. Здесь дно реки не как со стороны дачи, мелкое, а метра три - пацанва даже раков летом ловит. Вот активное течение лед и размыло.

Иван и Вячеслав любят отправляться в походы. Например, по большой Севастопольской тропе. Фото: личный архив героев

- И тут Слава с головой ушел под лед - во всей своей теплой одежде, - вспоминает Ваня. - Вынырнул, а я ему палку протягиваю. Он с полминуты вылезти не мог: одежда камнем на дно тянет, а лед тонкий под руками ломается.

- Дед тем временем стонет: “Я уже не могу!” Мы ему: “Погоди, батя! Мы что тут - зря купаемся?!” - смеется Слава.

“НЕ ОТПУЩУ ТЕБЯ, ДЕД!”

Иван попробовал подползти к утопающему с другой стороны и сам провалился. Теперь его вытягивал из ледяной воды Вячеслав.

Иван побывал не в одной горячей точке. А дома его ждут дочурки. Фото: Личный архив героя публикации

Пришлось Ивану идти в обход по белому льду со стороны берега. Рядом было поваленное дерево. Иван за ветку взялся, протянул товарищу, который подполз к пострадавшему, одной рукой за ветку держался, а другой - мужчину прямо за шкирку тянул.

- А у мужика только руки и лицо надо льдом. У него уже глаза красные, губы синие. Говорит, уже сил нет держаться, течение затягивает. Кричу ему: “Не отпущу тебя, дед!” - еще под впечатлением от пережитого вспоминает Вячеслав.

В этот момент на том берегу закричала сирена, а с берега приближались три фигуры.

- Секунды, пока они бежали, вечностью казались! Показали им как бежать вокруг. Они веревку принесли. Мы деда обвязали и вытащили его на лед, - выдыхает Слава. - Потом на дерево посадили, сняли перчатки, куртку, кулаками растирали спину, руки, уши. Спросили, как зовут. Говорит, Юра. Мы ему и сказали напоследок: “Юра, привет тебе из города Шахты от Ивана и Вячеслава!”

Супруга и дочурка даже не подозревали, что муж и папа чуть не утонул и спас человека. Фото: Личный архив героя публикации

“НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ЕГО ВЗГЛЯД”

А тут подоспели спасатели. Сотрудники областной службы спасения на водах посадили спасенного на лодку-плоскодонку, перевели на другой берег и передали сотрудникам скорой помощи.

- Главный урок, который усвоили - если лезешь кого-то на льду спасать - нужно раздеваться до трусов, иначе ты сам потенциальный покойник, если под лед провалишься и одежда воды наберет, - рассуждает Иван.

- И никогда его взгляд не забуду его взгляд беспомощный, сиплое “Пацаны, я уже не могу…”, когда думал, что сейчас его унесет течение, - будто прямо перед собой видит эту картину Слава. - Не представляю, как жить было трудно, если бы не спасли - всю жизнь бы себя корили.

В том месте, где чуть не произошла трагедия, ширина реки - метров 150. А местами - во много раз шире. И в МЧС напоминают, что выходить на лед здесь запрещено. Фото: личный архив героев

Парни понимали, что рискуют всем. У Вячеслава жена и четырехлетняя дочурка, у Ивана две дочки - подростки. Но по-другому не могли.

- Когда спасатели Юру забрали, такую почувствовал благодать на душе. Мы бежали скорее переодеться в сухое, смеялись - хотелось кричать! - признается Слава. - “Ваня, мы молодцы! Мы задачу выполнили! Оба провалились, оба друг друга вытащили и не испугались. Я такого никогда не испытывал. Но знаю точно: девять из десяти людей в моем окружении сделали бы точно также!

Вечером парни позвонили в приемный покой больницы справиться о здоровье спасенного.

На ближнем берегу лет был слабый - сантиметров 7-8, а на противоположной - совсем тонкий и почти прозрачный. Фото: личный архив героев

- Нам сказали, что все с ним будет хорошо. Мы только через врачей передали Юре второй раз привет из города Шахты от Ивана и Вячеслава, - хохочут герои.

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