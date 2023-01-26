Археологи нашли в Танаисе ритуальную курильницу и бронзовые застежки с одежды 4-5 веков

Во время предыдущих раскопок работы производились ближе к самому городищу Танаис. Фото: предоставлено Николаем ВЛАСКИНЫМ.

В декабре 2022 археологи из Ростова-на-Дону возобновили проведение археологических раскопок на территории уже было позабытого ими некрополя Археологического музея-заповедника «Танаис». В захоронениях некрополя, датируемых 4-5 веками нашей эры, ученым удалось обнаружить редкие артефакты.

Представитель компании-подрядчика, директор ГАУК Ростовской области «Донское наследие» Михаил Власкин, объяснил корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», почему так срочно понадобилось проводить работы, какие уникальные предметы были найдены, а также какие бытовые предметы в 4-5 веках нашей эры клали в могилы вместе с покойниками, чтобы те чувствовали себя в загробной жизни спокойно.

РИТУАЛЬНУЯ КУРИЛЬНИЦА И ВЕЩИ ДЛЯ ТОГО СВЕТА

В погребениях ученые нашли предметы, которые, по замыслу древних, могли пригодиться усопшим в загробном мире. Так, рядом со скелетами была найдена оставленная вместе с пищей керамическая посуда: миски, кувшины, кружки и амфоры.

В древности люди ставили рядом с телом покойника посуду с едой. Фото: предоставлено Николаем ВЛАСКИНЫМ.

- Также были найдены бронзовые зеркала, многочисленные медные поясные пряжки и бронзовые застежки с верхней части одежды, которые были прототипами наших булавок, - рассказал специалист. - Раньше считалось, что умерший продолжает свое существование на том свете. Поэтому все бытовые предметы, которыми он пользовался при жизни, пригодятся ему и там. Также попался редкий ритуальный сосуд — глиняная курильница. В бронзовом веке подобные сосуды ставили в захоронения и разжигали в них огонь, производя некий очистительный ритуал.

Раньше считалось, что умерший продолжает свое существование на том свете. Фото: предоставлено Николаем ВЛАСКИНЫМ.

Помимо человеческих захоронений на этом же участке учеными были исследованы 47 хозяйственных ям, которые относятся к Средневековью - 8-9 и 13-14 векам нашей эры. Эти ямы наши предки использовали для хранения зерна. В них были найдены кости овец и коров, а также фрагменты амфор разной величины.

В декабре 2022 года и январе 2023 года археологи исследовали 75 захоронений. Фото: предоставлено Николаем ВЛАСКИНЫМ.

После обработки, реставрации и зарисовки всех найденных предметов археологи передадут их в государственною часть музейного фонда России. Позже эти артефакты можно будет увидеть в музее-заповеднике «Танаис».

КАК ЖИЛИ ЛЮДИ В 4-5 ВЕКАХ НАШЕЙ ЭРЫ

Как оказалось, проведение раскопок — вынужденная мера: ранее не исследованный западный участок древнего некрополя городища «Танаис» будет частично задет строительством нового крупного водоотвода, который протянется на Донбасс.

- При его строительстве памятник археологии мог бы быть разрушен, - пояснил Михаил Власкин. - Благодаря тому, что в декабре и январе были оттепели, мы смогли эти работы произвести.

В погребениях ученые нашли предметы, которые могли пригодиться усопшим в загробном мире. Фото: предоставлено Николаем ВЛАСКИНЫМ.

Как уточнил археолог, во время предыдущих раскопок работы производились ближе к самому городищу Танаис. Там исследователи находили артефакты, относящиеся к более широкому временному отрезку: начиная с 3 века до нашей эры, заканчивая 4 веком нашей эры. Нынешние раскопки были проведены на территории объекта наследия «Некрополь городища Танаис» на площади 7 тысяч квадратных метров. Это периферийная часть некрополя, отдаленная от основного четырехугольника городища, ближе к селу Синявское.

Всего в результате раскопок было исследовано 75 захоронений позднеантичного времени. Большинство из них были разграблены еще в древности. Но частично сохранившиеся скелеты и сопровождающий их инвентарь, по заверению Михаила Власкина, представляют большую ценность, поскольку на этом материале можно изучить, как жили люди в 4-5 веках.

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