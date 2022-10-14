Автоняня, пармейстер и пешеход-исследователь: нашли самые удивительные вакансии в Ростовской области

В Интернете ищут не только тысячи промоутеров, но и "штучных" специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские компании размещают объявления о поиске редких специалистов в различных сферах. За какими-то предложениями, несмотря на модные названия, скрываются привычные обязанности, например, мастер чистоты — это привычный уборщик. А есть и такие, которые действительно рассчитаны на особенные навыки и знания. Об удивительных вакансиях октября для «штучных» кадров рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону» эксперты Авито Работы.

ПЛЕТЕЛЬЩИК МЕБЕЛИ

Работа плетельщика мебели из ротанга требует усидчивости, аккуратности и хорошей памяти. Кандидат также должен быть готов к монотонному труду и постоянной концентрации внимания. Сначала плетельщик пройдет недельное обучение, а по его итогам ему будет назначена сдельная зарплата. Сотрудник сможет выбрать гибкий график и получать от 40 тысяч рублей в месяц.

Электриков полно, а тренеров для них? Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАРЕЗЧИК КОЖИ

Это еще одна вакансия для тех, кто любит и умеет работать руками. Нарезчик кожевенного производства будет на специальном станке выкраивать заготовки для изделий, выравнивать материал, обрабатывать края, следить за работой оборудования и при необходимости помогать на других участках. Обучение для новичка также организуют на рабочем месте, а зарплата составит от 33 тысячи рублей.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

Специалист с профильным образованием и практическим опытом может претендовать на должность преподавателя курса электриков в учебном центре. Кроме того, ему понадобится умение «держать аудиторию» и доходчиво доносить профессиональную информацию. Занятия для будущих электриков проводятся по вечерам и всего дважды в неделю, поэтому можно преподавать в качестве подработки и получать за это от 20 тысяч рублей.

Автоняни стали востребованы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

АВТОНЯНЯ

Сопровождение детей на автомобиле может быть источником как дополнительного, так и основного дохода. Автоняне предлагают самостоятельно выбрать количество поездок по постоянным маршрутам. В зависимости от этого зарплата варьируется от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. Главное требование к кандидату — водительский стаж более 10 лет, в том числе безаварийное вождение на протяжении не менее пяти лет.

АНИМАТОР МУЗЕЯ ШОКОЛАДА

Кандидат на должность аниматора в музее шоколада должен иметь опыт проведения массовых мероприятий или сценических выступлений, уметь работать с детьми и в команде с коллегами, быть пунктуальным и собранным. Помимо организации праздников, мастер-классов и экскурсий он должен содержать в порядке свое рабочее место. Аниматору предлагают сменный график 2/2 или 3/3 и зарплату от 30 тысяч рублей.

ПРОМОУТЕР НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Покататься вдоволь на велосипеде и еще получить за это деньги сможет промоутер на велосипеде. Ему поручат прикрепить к багажнику своего двухколесного средства передвижения флаг компании и разъезжать по улицам города в течение четырех часов — с 15.00 до 19.00. Один час такой подработки оценивается в 400 рублей, а деньги будут выдаваться ежедневно.

Требуются на Дону и конюхи. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПЕШЕХОД-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Сбор данных для картографического сервиса — вариант подработки, который подойдет практически всем. Чтобы стать пешеходом-исследователем, нужны смартфон или ноутбук, возможность выделять на прогулки не менее 25 часов в неделю и умение ориентироваться. Агент будет добавлять в справочник информацию об организациях и режиме их работы, а также о других объектах. За 250 выполненных заданий в неделю ему заплатят 5000 рублей.

ПАРМЕЙСТЕР

Пармейстер — это не просто банщик, как может показаться на первый взгляд. Это настоящий творец и артист, который должен любить банные процедуры сам и уметь креативно их презентовать посетителям, проводить банные церемонии и превращать их в увлекательное шоу. Работодатель готов взять на это место новичка и обучить его банному делу. Зарплата пармейстера составит 1500 рублей за смену.

КОНЮХ

В одном из районов Ростовской области подыскивают конюха для работы на частной конюшне. Ему поручат основной уход за лошадьми: кормление, поение и чистку животных, уборку денника и другие обязательные процедуры. Особых требований к опыту кандидата в вакансии нет. И конюху предлагают заработок 25 тысяч рублей.

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