В Ростовской области многодетная мать ослепла на один глаз после того, как в него попала соринка

Женщина долго мучилась от болей, не понимая, что происходит с ее глазом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светлана Авдеева из Ростовской области — мать пяти детей. В 2021 году 40-летняя женщина – главный кормилец в семье — потеряла зрение на один глаз и осталась без работы. Светлана говорит, что у нее развилось опасное заболевание, которое не смог диагностировать врач местной больницы. По словам женщины, ее лечили неправильно, пока постепенно болезнь не сделала ее инвалидом.

«В ГЛАЗ ЧТО-ТО ПОПАЛО»

Светлана Авдеева говорит, что проблемы с глазом начались после того, как в него попала соринка. В конце апреля прошлого года женщина вместе с подругой пришла в больницу, чтобы помочь ей решить вопрос с документами. Внезапно Светлана почувствовала дискомфорт в правом глазу.

— Было ощущение, что мне что-то туда попало, какая-то соринка. Я была в линзах, поэтому пошла в туалет и выкинула ту, что была в правом глазу. Но неприятное чувство никуда не делось. У меня как раз был разговор с начмедом, и я ему об этом рассказала. Меня посмотрел офтальмолог, выписали капли.

Однако капли не помогли, женщина продолжала мучиться от неприятных ощущений. В середине мая она пришла на повторную консультацию. На этот ей поставили диагноз — кератит — и оформили в дневной стационар.

ВЫПИСАЛИ, НЕСМОТРЯ НА ОСЛОЖНЕНИЯ

Утром и вечером Светлана ходила на процедуры — ей делали уколы в область под глазом. На третий день веко и область под глазом сильно опухли.

— Выглядело это так, будто меня покусал рой пчел! Лечащий врач посмотрела и сказала, что это аллергия на какой-то препарат. Но мне ничего не отменили, просто стали колоть еще и препарат от аллергии.

По словам Светланы, в какой-то момент у нее начались сильные боли. Фото предоставлено героем публикации.

Почти неделю Светлане делали инъекции с антигистаминным, но отек только увеличивался. На десятый день ее перевели на амбулаторное лечение, хотя ее состояние ухудшилось: глаз опух так, что уже не открывался, покраснел, начал болеть. Дважды после этого врач осматривал пациентку и назначал новые препараты, которые никак не меняли ситуации.

— А потом глаз начал просто дико болеть. Я и орала, и ревела — дело было в выходные, пришлось терпеть. А в понедельник решила поехать к врачу из другого города.

«СКАЗАЛ, ЧТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТИМ ГЛАЗОМ Я ВИДЕТЬ НЕ БУДУ»

Новый врач осмотрел Светлану и выявил язву роговицы глаза, предупредив, что заболевание грозит полной потерей зрения. С таким заключением женщина вернулась в свою больницу и сразу направилась к начальнику медицинской части.

— Он отправил меня к специалисту из другой больницы, который подтвердил диагноз. Сказал, что, скорее всего, этим глазом я больше видеть не буду. Назначил лечение, которое в последствии помогло.

Тогда же врач сказал, что восстановить зрение можно только с помощью операции. Ее назначают только через несколько месяцев, когда язва заживет, и только тем, у кого глаз еще реагирует на свет. У Светланы со временем произошло помутнение роговицы — возникло бельмо.

— Я ездила к врачам и в Ростов, и в Краснодар. В Краснодаре мне сказали, что через полтора года можно сделать кератопластику. Правда есть только 7%, что это вернет мне зрение.

У женщины образовалось бельмо на роговице. Фото предоставлено героем публикации.

ДОБИЛАСЬ ИНВАЛИДНОСТИ НЕ СРАЗУ

Женщина воспитывает пятерых детей, младшему из которых семь лет, а старшему 19. Раньше она была главным кормильцем в семье, работала мастером строительного участка, подрабатывала посудомойщицей в кафе и сиделкой. Сейчас Светлане тяжело даже одеться самостоятельно или дойти до магазина, трудиться как раньше она уже не может.

В этом году она подала документы на инвалидность. Правда в бюро медико-социальной экспертизы. Здесь поначалу посчитали, что нет никаких оснований, чтобы дать женщине какую-то группу. При этом в отказе говорится, что у Светланы проблемы с сердечно-сосудистой системой, ни разу не упомянув при этом состояние ее глаза.

— Я направила обжалование, а еще написала в следственный комитет. И вот на днях мне все-таки дали третью группу инвалидности, я ее добилась.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Алексей Пешков, специалист по медицинскому праву, г. Ростов-на-Дону:

Как пациенту защитить свои права?

- В первую очередь рекомендую совместно со специалистом по медицинскому праву заняться досудебной защитой. Закон о защите прав потребителей распространяет свое действие и на медицинские услуги, полученные в рамках обязательного медицинского страхования. Сначала мы направляем претензию медицинскому учреждению по почте и по электронной почте. Больница может согласиться удовлетворить требования полностью или частично, а может отказать. Если досудебная защита прав не помогла, направляем исковое заявление в суд. Прикладываем к нему все документы, подтверждающие причинение вреда здоровью, в том числе заключения врачей тех организации, которые в последующем принимали пациента. Мы истребуем медицинские документы у главного врача: в частном порядке — на стадии подачи претензии, по запросу суда — на стадии подачи иска. По прошествии месяца после подачи заявления назначается предварительное судебное заседание. На этой стадии рекомендую направлять жалобы во все инстанции, потому что медицинские документы уже будут в суде.

Я работаю со стандартами медицинской помощи и с протоколами лечения, предоставляю их на обозрение суда. Вызываем в качестве свидетелей врачей, принимавших участие в лечении, причем вне зависимости от того, работают они сейчас в медучреждении или нет. Чем хорошо привлечение к гражданско-правовой ответственности, а не к уголовной? В данном случае несет ответственность юридическое лицо, то есть медучреждение, а не физлицо, то есть медик.

В 95% случаев назначается судебно-медицинская экспертиза по материалам гражданского дела. Мы ходатайствуем о направлении материалов в бюро судебно-медицинской экспертизы другого субъекта, чтобы получить объективный результат.

Мы требуем от больницы компенсировать моральный вред, который был нанесен пациенту. К сожалению, законодательно не установлена какая-либо определенная сумма. Чем больше мы предоставим документов, обосновывающих физические и моральные страдания пациента, тем больше будет компенсация. Если экспертиза выявит причинно-следственную связь между дефектами и ухудшением состояния здоровья, размер компенсации будет выше. Если нет, но у пациента имеется хотя бы один дефект, то компенсация все равно положена.

Что касается оформления инвалидности. Первоначально нужно попросить больницу направить вас на врачебную комиссию. Если вам приходит отказ, то его вместе с другими документами нужно отправить в филиал бюро медико-социальной экспертизы. В случае отказа вы можете оспорить это решение сначала в бюро Ростовской области, потом в федеральном бюро в Москве. Если везде отказали, можно подать иск в суд по месту нахождения областного бюро.

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