Ростовские ученые создают карманный прибор для мгновенного определения утечки газа

Устройство поможет предотвратить опасные последствия утечки газа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета разрабатывают газоанализатор. По словам исследователей, такой инструмент позволит быстро определить в помещении утечку газа и наличие опасных химических веществ.

У газоанализатора два сенсора. Когда молекулы газа только начинают взаимодействовать с датчиком, сенсор газа запускает анализ. Получив сигнал, устройство показывает значение концентрации газа.

— Добиться этого помогли исследования динамики резистивного отклика, то есть изменения сопротивления сенсора при воздействии разных газов различной концентрации. Как только измерительная система фиксирует экстремумы (минимальные и максимальные значения) реакции на сенсоре, она выдает данные о наличии, насыщенности и типе летучего соединения, — объясняет заведующая кафедрой техносферной безопасности и химии ИНЭП ЮФУ Нина Плуготаренко.

Прибор работает в десять раз быстрее существующих аналогов, который выдают результат только после завершения взаимодействия молекул газа и сенсора. Кроме того, утверждают ученые, такое оборудование будет бюджетным. Обычно у газоанализаторов четыре сенсора, а работают они на базе искусственного интеллекта.

Благодаря высокой реакции новый газоанализатор поможет избежать опасных ситуаций, связанных с утечкой газа. При этом в университете также отмечают, что такой прибор незаменимым для работ под землей, на объектах химического производства и в местах техногенных аварий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские ученые разрабатывают технологию производства коллагена из медуз

Материал планируют использовать в медицине и косметической отрасли. (Подробности)