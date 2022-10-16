В Ростовской области парень, обливший краской плакаты с участниками СВО, решил стать добровольцем

Молодой человек решил отправиться в зону СВО. Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области задержали парня, который облил краской плакаты с изображением участников спецоперации. Об этом сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах.

Вандалом оказался житель Новочеркасска. Он признался, что испортил плакаты, которые висели в родном городе и на трассе М-4 «Дон» возле поселка Щепкин.

Молодой человек пояснил, что совершил эти действия, якобы под влиянием знакомого. Этот человек, по его словам, уже эмигрировал в другую страну. Сам же задержанный раскаялся и извинился.

— Приношу извинения родственникам погибших героев и другим жителям Ростовской области. Я осознал пагубность своих действий, — сообщил он.

Кроме того, он заявил, что решил отправиться в зону СВО добровольцем. Он собирается принять участие в спецоперации в качестве военного медика.

Пока неизвестно, возбуждено ли в отношении задержанного уголовное дело. Напомним, за осквернение зданий и других сооружений грозит ответственность по статье «Вандализм», которая предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

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