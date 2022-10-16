В Ростовской области 17-летний водитель на «Ладе» врезался в опору «ЛЭП», пострадали трое

Машина получила серьезные механические повреждения. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В селе Песчанокопском в Ростовской области водитель «Лады» врезался опору ЛЭП. Происшествие случилось на улице Энгельса 15 октября около 22 часов.

За рулем автомобиля «ВАЗ 219010» находился 17-летний водитель. Машина съехала с трассы и начала двигаться по обочине. Автомобилист не справился с управлением, и «Лада» врезала в опору линии электропередачи. В результате пострадали три человека.

Машина съехала на обочину и врезала в электроопору. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— В результате ДТП травмы получили 17-летний водитель и двое пассажиров 14 и 19 лет. Они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДДД по Ростовской области.

Как несовершеннолетний водитель оказался за рулем машины и что привело к аварии, теперь будут выяснять полицейские.

Сейчас подробности аварии выясняют правоохранители. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, ранее в городе Гуково перевернулась иномарка с четырьмя подростками. Выяснилось, что женщина-водитель решила подвезти мальчиков, которые стояли на остановке. В пути машина съехала на обочину и опрокинулась. Погибли водитель и 14-летний пассажир, еще двоих подростков доставили в больницу.

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Еще двое получили травмы. (Подробности)