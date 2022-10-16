В Ростовской области перевернулся микроавтобус, один человек погиб, еще шестеро в больнице

Микроавтобус съехал с дороги и столкнулся с препятствием. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Цимлянском районе Ростовской области в ДТП с микроавтобусов погиб один человек, еще шесть пострадали. Авария произошла на трассе Морозовск — Цимлянск — Волгодонск днем 16 октября.

По предварительным данным, 21-летний водитель Volkswagen 2DLT35 уснул за рулем и потерял управление. Микроавтобус съехал с дороги, наехал на колесоотбойный брус и опрокинулся.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии 23-летний пассажир Volkswagen скончался на месте.

— Пострадали водитель и еще пять его пассажиров: две девушки 17 лет, две 16-летние и одна 19 лет. Они были доставлены в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 15 октября в селе Песчанокопском 17-летний водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Травмы получили три человека: сам автомобилист и его пассажиры.

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