«Мне недолго осталось»: Экс-барабанщик группы «Любэ» живет в донском приюте для бездомных

Бывший музыкант и продюсер сегодня беден и тяжело болен. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Сегодня в Новошахтинске, в приюте для бездомных, живет человек с удивительной биографией. А когда-то Юрий Иванович Рипях был барабанщиком группы «Любэ», продюсером таких звезд 90-х, как Алена Свиридова и Инна Желанная. Вот так поневоле задумаешься о том, на какие виражи способна судьба...

"СМОЖЕШЬ ПОДЫГРАТЬ?"

Юрий родился в Кировограде (сейчас это город Кропивницкий на Украине), в семье инженеров. После школы поступил в институт, получил профессию учителя музыки и пения. Там же, в вузе, освоил ударную установку.

Во время срочной службы в армии Юрия определили в железнодорожный батальон - строить Байкало-Амурскую магистраль. Его часто звали в местный клуб, где нужен был концертмейстер или музыкант. Прапорщики отпускали Юрия, чтобы он провел там творческий вечер или детский утренник.

Юрий рассказал, как сам попал в шоу-бизнес, как помог зажечься другим звездам. Фото: Личный архив героя публикации

- На БАМе жизнь била ключом, туда со всей страны приезжало много молодежи... Вернувшись домой, я заскучал и решил вернуться, тем более, что в местном управлении культуры меня ждали, - говорит он. - Я предложил организовывать гастроли артистов для строителей магистрали. Вместе с другом Марком Большим мы начали устраивать концерты для разных групп, тогда я и познакомился с ребятами из «Любэ». Музыканты только начинали свою карьеру. Когда они приехали, то оказалось, что у них нет барабанщика. Меня спросили: «Сможешь подыграть на ударных?». Я подыграл...

Впереди у группы были гастроли, в том числе выступление на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Музыканты предложили Юрию поехать с ними.

Юрий Рипяха оказался в приюте для бездомных в Новошахтинске. Фото: Мария ГИЧЕНКО

РАСКРУТКА СВИРИДОВОЙ

На запись телеконцерта барабанщик «Любэ» явился в кожаных галифе, грубых ботинках и порванной тельняшке.

- Я выделялся на фоне «прилизанной» публики и так развеселил Аллу Борисовну, что она решила исполнить со мной номер на песню «Пригласите даму танцевать», - рассказал Юрий.

Музыкант продолжал выступать вместе с группой «Любэ», пока Марк Большой не позвал его работать в фирму Сергея Лисовского («ЛИС'С»). Она занималась организацией концертов поп-звезд.

- Мне предложили стать администратором Богдана Титомира, и я согласился. Проработал с ним около года. В то время и познакомился с Аленой Свиридовой. Это произошло во время гастролей Богдана в Минске, - рассказывает он корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону".

В ближайшем будущем бездомного инвалида должны перевести в дом-интернат. Фото: Мария ГИЧЕНКО

В первом отделении концерта выступали местные артисты, и Юрию очень понравились композиции молодой хрупкой девушки.

- Песни Алены отличались глубиной и выделялись на фоне попсы. Мне стало интересно поработать с ней, заняться ее карьерой. Вернувшись в Москву, я сообщил о своем решении в «ЛИС'С». Меня поддержали и обещали помочь. Я нашел аранжировщиков, студию, спонсоров для записи песен («Розовый фламинго», «Никто-никогда») и съемок клипов. Алена периодически приезжала в столицу, останавливаясь у меня - на съемной квартире. Это было настоящее испытание: три женщины в доме! Жена с Аленой спали на кровати, теща на кухне, я на полу, - вспоминает Юрий Рипях.

В интересах своей протеже продюсер обратился к Примадонне. Алла Борисовна благосклонно приняла своего давнего «партнера по танцу» и пригласила Алену поучаствовать в «Рождественских встречах». Юрий уверен: как и в случае с группой «Любэ», телепрограмма стала для начинающей артистки трамплином к славе.

ГАСТРОЛИ В АМЕРИКУ И ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Еще один яркий эпизод в биографии Юрия - знакомство с фолк-рок певицей Инной Желанной. Вместе они записали ее дебютный альбом «Водоросль» и отправились на гастроли в США. Кульминацией американского тура стало выступление Инны в Атланте, на открытии Олимпийских игр.

Юрий рассказывает о былом с улыбкой, а что-то до сих пор вызывает обиду. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Однако обе певицы покинули своего продюсера. Как впоследствии признавалась Алена Свиридова, это произошло из-за пристрастия Юрия к спиртному. Сам он говорит, что не страдал алкогольной зависимостью. Так, выпивал время от времени...

Черная полоса в жизни Юры Рипяха наступила после автомобильной аварии. Он врезался в столб на своей машине и травмировал правую сторону тела. С тех пор на один глаз ослеп, вторым видит плохо.

- В общей сложности я перенес девять операций. Товарищи из группы «Любэ» помогли мне оплатить лечение. Они всегда выручали меня, приглашали на концерты, - делится Юрий.

Испытания продолжались. Один за другим стали умирать родственники: отец, сестра, мать. Музыкант уехал домой, на Украину, а позже решил, что возвращаться в столицу, к прежней жизни, нет смысла.

- Я оставил квартиру племяннику - хоть и был дважды женат, детей у меня нет. А он - священник, у него молодая семья... Мне казалось, так будет правильно. Сам ушел в монастырь. Надеялся обрести покой, но в 2019 году меня депортировали как гражданина России, - рассказал Юрий Рипях. - Я позвонил друзьям из «Любэ», попросил денег на билет до Москвы. На Киевском вокзале меня встретил администратор группы, дал наличных на первое время. Я решил остановиться в хостеле, но по дороге потерял сознание. Очнулся утром на лавке. До сих пор не знаю, что произошло. Может, кто-то увидел, как мне передают деньги, и стукнул по голове, чтобы ограбить?

Сейчас с мужчиной остались его воспоминания. Фото: Личный архив героя публикации

Музыкант был дезориентирован - не помнил, в какую камеру хранения положил вещи, не знал, что делать... На него обратили внимание прохожие и решили помочь. Они сообщили о попавшем в беду человеке волонтерам благотворительной организации помощи бездомным «Небомживы». Те предоставили Юрию еду и крышу над головой. Потом он оказался в церковном приюте «Донская обитель» в Ростове и, наконец, в - социально-реабилитационном центре «Странноприимный дом» в Новошахтинске.

«ГАСТРОЛИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»

- Когда я решил восстановить инвалидность по зрению, во время обследования выяснилось, что у меня прогрессирующий рак гортани. У меня уже давно болело горло, но я не подозревал, что это так серьезно, - вздыхает Юрий.

В ближайшем будущем бездомного инвалида должны перевести в дом-интернат. «Гастроли продолжаются», - грустно шутит бездомный.

А еще Юрия до сих пор гложет обида на Алену Свиридову за то, что на одной из телепередач она отзывалась о нем как об алкоголике.

- Я привез ее в Москву, сделал звездой, - вздыхает бывший продюсер. – Хотелось бы ответить ей, рассказать, как все было на самом деле. Даже если придется пройти проверку на детекторе лжи! Мне ведь недолго осталось…

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