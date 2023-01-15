В Таганроге после жалоб закрыли социальный приют для бездомных

После многочисленных жалоб приют закрыли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Таганроге, с января закрыт социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий в связи с созданием областным минтруда кризисного центра помощи женщинам. Об этом сообщает УСЗН города.

Уточняется, что решение о закрытии принято на основании многочисленных жалоб жителей микрорайона Дубки, где находился приют для бездомных. Люди писали в администрацию президента страны, губернатору и в Минтруда области, в гордуму и в местную администрацию.

- Для предоставления социальных услуг лицам без определенного места жительства, сохранившим способность к самообслуживанию, на территории Ростовской области действуют аналогичные учреждения социального обслуживания, - уточнили в управлении соцзащиты.

Также в УСЗН назвали города, где находятся такие социальные центры — Волгодонск, Шахты, Сальск, Ростов и Каменск-Шахтинский.

Получить помощь в социальном центре человек может, написав заявление в органах соцзащиты, и ему сообщат, когда освобождается место.

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