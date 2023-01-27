Самым холодным днем окажется суббота. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28 — 29 января постоянством не порадует. Жителей города и региона ждет снег и мокрый снег, гололедица на дорогах и прочие, не обойдется и без перепадов температур от плюсовых до минусовых с морозом до 19 градусов. Далее приводим подробный прогноз от синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове в субботу, 28 января, будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до — 7 — 5 градусов мороза, а днем от 0 до +2.

В ночь на воскресенье пройдут небольшие, а днем умеренные осадки — снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, днем он поменяет направление на юго-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью потеплеет — от -2 до 0, днем — от 0 до +2.

По Ростовской области в субботу облачно, осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный 6 — 11 метров в секунду, днем местами с порывами до 12 — 14. Ночью столбики термометров опустятся до значений от -9 до -4, при прояснениях — до -15, в крайних северных районах — до -19, днем же ожидается от -3 до +2 градусов, по югу — до +4.

В ночь на воскресенье местами, а днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки — и снега, и мокрого снега, и дождя. Местами осядет туман, на провода налипнет мокрый снег, на дорогах — гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, днем поменяет направление на юго-западный 6 — 11 метров в секунду. Ночью ожидается температура от -5 до 0, при прояснениях до -9, днем от -3 до +2, по югу до +6.

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