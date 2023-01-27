Баня и пруд во дворе: что нашли при обыске у директора завода по делу о хищении миллионов на создание ракеты

В доме бывшего директора литейного завода силовики провели обыски Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области, в Таганроге, прошли обыски в доме экс-директора литейного завода, инициированные в рамках расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник издания в правоохранительных органах региона.

СБЕЖАЛ В ТУРЦИЮ

По данным собеседника, бывший руководитель предприятия подозревается в хищении денег при исполнении заказа от минобороны. Причем речь идет даже не об одном миллионе рублей.

На территории двора есть бассейн. Фото: источник издания

Вместе с таганрожцем по уголовному делу проходят еще два человека. Оба сейчас находятся под арестом. А вот экс-директор литейного завода сумел скрыться от следствия за границей. По словам источника издания, подозреваемый находится в Турции.

Во дворе - декоративный пруд. Фото: источник издания

Ранее в пресс-службе ФСБ по Ростовской области сообщили, что злоумышленники специально вносили в смету завышенные суммы себестоимости изделия. Таким образом, только при изготовлении составной части ракеты государству был причинен ущерб в сумме 63 миллионов рублей. А по всем эпизодам преступной деятельности злоумышленникам вменяется ущерб в размере 80 миллионов рублей.

КОЛОННЫ, АРКИ, ИНОМАРКИ

- Военным следственным управлением СК России по Южному военному округу возбуждено уголовное дело по части 4 по статьи 159 «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

У входной двери - декоративная арка. Фото: источник издания

В распоряжении «КП-Ростов-на-Дону» оказались фото, сделанные во время обыска в доме подозреваемого.

В особняке есть баня. Фото: источник издания

На кадрах – двухэтажный дом с аркой у входной двери. Во дворе есть небольшой пруд, окруженный колоннами; неподалеку разместился бассейн. На первом этаже особняка – барная стойка на фоне ярко оформленной стены. На фото также попали две иномарки, припаркованные во дворе.

На первом этажа особняка- стильная барная стойка. Фото: источник издания

Напомним, «Мошенничество, совершенное организованной группой или в крупном размере» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа.

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