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НовостиПроисшествия15 января 2023 11:36

Силовики провели обыски в департаменте ЖКХ администрации Новочеркасска

За последний год это не первая проверка в мэрии
Татьяна ТИХОНОВА
В первую же рабочую неделю в мэрию наведались силовики.

В первую же рабочую неделю в мэрию наведались силовики.

Фото: Михаил ГУСЕВ

В администрации Новочеркасска в пятницу, 13 января, прошли обыски. Силовики нагрянули с проверкой в департамент ЖКХ города. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, проверяющие изучали документацию — составленные контракты с подрядчиками на уборку города. Есть подозрение, что бюджету мог быть нанесен ущерб.

Напомним, это не первый случай за прошедший год, когда в мэрию Новочеркасска приходят с обысками силовики. Так. В феврале 2022 года поводом для выемки документов стало подозрение в махинациях с земельным участком — передачи в собственность муниципальной земли. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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