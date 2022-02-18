Обыски и выемка документов прошли в администрации Новочеркасска

В двух отделах администрации Новочеркасска прошли обыски Фото: Михаил ГУСЕВ

В Ростовской области, в Новочеркасске, в местной администрации утро пятницы, 18 февраля, выдалось недобрым. Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», в ведомство с утра нагрянули оперативники. Силовики провели обыски и изъяли документы.

Поводом для оперативных действий стало подозрение в махинациях с земельным участком.

По данным источника издания, в октябре прошлого года неустановленный круг лиц передал в собственность муниципальную землю в районе улицы Искра.

Площадь участка равняется 1178 квадратных метров.

- Передачи муниципальной земли, по версии следствия, осуществлялась с многочисленными нарушениями, - прокомментировал источник издания.

Собеседник добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В администрации Новочеркасска подтвердили, что утром прошли обыски. В пресс-службе добавили, что оперативники работали в двух отделах, - в финансовом и в комитете управления муниципальным имуществом.

- На данный момент администрация работает в штатном режиме, - добавил собеседник издания.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что на Дону экс-депутат и руководитель детских лагерей стал фигурантом проверки. Его подозревают в том, что он присвоил деньги, выделяемые Минтруда на отдых детей из малообеспеченных семей. В связи с этим в лагерях также прошли обыски.

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