Николай Коломейцев рассказал, почему ростовские коммунисты предложили переименовать Волгоград в Сталинград

По мнению авторов предложения, переименование Волгограда в Сталинград станет символом непобедимости России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коммунисты из Ростова-на-Дону попросили президента переименовать Волгоград в Сталинград. Депутат Государственной думы РФ Николай Коломейцев, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» почему с такой инициативой выступило именно ростовское отделение.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Во время совещания секретарей районных комитетов КПРФ в Ростове-на-Дону был одобрен текст письма. После чего обращение к главе государства участники опубликовали на своем сайте. В нем название «Сталинград» они обозначили «историческим», вспомнив Сталинградскую битву, которая перевернула весь ход Второй мировой войны в пользу Советского Союза. И, по их мнению, переименование Волгограда в Сталинград станет символом непобедимости России. Кроме того, коммунисты уверены, что их позицию разделят многие россияне.

- Мы обращаемся систематически, - подтвердил заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Николай Коломейцев. - Скоро годовщина окружения миллионной группировки Паулюса под Волгоградом, в феврале - 80-летие освобождение Ростова-на-Дону, 30 августа – освобождение Ростовской области. Потом - освобождение Донбасса. Время пришло.

Коммунисты напоминают, что Сталинградская битва - фундаментальное сражение, решившее исход Второй Мировой войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Присвоение, с нашей точки зрения, должно дать дополнительный импульс бойцам СВО. Сталинградская битва - это было действительно фундаментальное сражение, решившее исход Второй Мировой войны. С подобной инициативой уже раньше обращалось Волгоградское отделение партии. Они собрали 30 тысяч подписей. Теперь она - из Ростова-на-Дону. И со всей страны идут обращения. Массово.

НЕ САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Тем временем, ростовские социологи считают, что подобная инициатива коммунистов это очередная пиар-акция.

- Какого-то функционального смысла здесь нет, - считает кандидат социологических наук Роман Базиков. - Другое дело, что Сталин, как личность, весьма популярен. А в рамках проводимой спецоперации его популярность только растет. И коммунисты, естественно хотят использовать этот тренд для партийной популяризации.

Но, считаю, что переименование Волгограда, далеко не самый важный вопрос, который сейчас стоит перед страной. Какая-то часть населения это предложение, конечно бы, поддержала, но далеко не большинство. И не то, что люди бы были сильно против, но этот вопрос находится только на периферии их интересов.

Ранее поступало предложение переименовать Санкт-Петербург в Ленинград. Фото: Олег ЗОЛОТО

Примечательно, что одновременно с этим партия «Коммунисты России» предложила переименовать Санкт-Петербург в город-герой Ленинград. Соответствующее письмо уже было направлено в правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации.

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