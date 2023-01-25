Ростовские коммунисты попросили президента РФ переименовать Волгоград в Сталинград

Обращение опубликовано на официальном сайте партии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коммунисты из Ростова-на-Дону попросили президента РФ переименовать Волгоград в Сталинград. Об этом сообщили на официальном сайте партии 25 января.

Обращение к главе государства участники опубликовали на своем сайте. Во время совещания секретарей районных комитетов КПРФ в Ростове-на-Дону был одобрен текст письма. Коммунисты уверены, что их позицию разделят многие россияне.

Название «Сталинград» они назвали «историческим». В письме участники партии вспомнили Сталинградскую битву, которая перевернула весь ход Второй мировой войны в пользу Советского Союза.

В заключении послания президенту мыслью о том, что переименование Волгограда в Сталинград станет символом непобедимости России.

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