25 км федеральных трасс обновили в Ростовской области по итогам 2022 года

Дорогу на Южном подъезде к Ростову сдали с опережением на год Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2022 года в Ростовской области к нормативу привели почти 25 км федеральных трасс. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- С опережением на год были сданы два объекта. На Южном подъезде к Ростову-на-Дону построили новые развязки и расширили проезжую часть до 8 полос. Вторая точка - 9 км дороги А-280 Ростов - Таганрог - теперь соединяет Северный обход донской столицы с федеральной трассой, - рассказали в дорожном агентстве.

Также работы прошли на участках автодорог А-260 и А-280. Опережают график на Западном подъезде к Ростову-на-Дону, там сейчас ликвидируют опасный левый поворот.

В 2023 году должны завершить обновление отрезков пути на Южном подъезде к Ростову и на трассе А-260. Также ремонт ведут на путепроводе через железную дорогу в направлении Волгоград - Каменск-Шахтинский. Кроме того, продолжат реконструкцию на двух участках А-280 Ростов - Таганрог.

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