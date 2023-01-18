В Ростове на Крещение, с 18 по 19 января, ограничат проезд к двум источникам

Всего в донской столице должны открыть 12 купелей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
18 и 19 января в Ростове-на-Дону временно ограничат движение машин по направлению к двум источникам. Предупреждение об этом распространили городские власти.
Знаки и ограждения появятся на пути:
- к источнику Гремучему. Ограничения введут на Привокзальной от Портовой до Амбулаторной и на Амбулаторной от Привокзальной до Деревянко.
- к источнику Сурб-Хач. Частичное перекрытие ожидается на 1-м Индивидуальном от 4-й Опрятной до Южной, на Южной от Атарбекова до 1-го Индивидуального, на Алагирской от Баграмяна до Южной, а также на Баграмяна от Комарова до Алагирской.
Напомним, омовения на Сурб-Хаче будут проводить 18 числа с 21 до 23 часов, а на Гремучем источнике 19 января с 10:30 до 11:30. Всего же в донской столице должны открыть 12 купелей. Около каждой будут дежурить спасатели и медики.
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