Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 10:57

В Ростове на Крещение, с 18 по 19 января, ограничат проезд к двум источникам

Речь идет о Сурб-Хаче и Гремучем
Ангелина СКИБА
Всего в донской столице должны открыть 12 купелей

Всего в донской столице должны открыть 12 купелей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 и 19 января в Ростове-на-Дону временно ограничат движение машин по направлению к двум источникам. Предупреждение об этом распространили городские власти.

Знаки и ограждения появятся на пути:

- к источнику Гремучему. Ограничения введут на Привокзальной от Портовой до Амбулаторной и на Амбулаторной от Привокзальной до Деревянко.

- к источнику Сурб-Хач. Частичное перекрытие ожидается на 1-м Индивидуальном от 4-й Опрятной до Южной, на Южной от Атарбекова до 1-го Индивидуального, на Алагирской от Баграмяна до Южной, а также на Баграмяна от Комарова до Алагирской.

Напомним, омовения на Сурб-Хаче будут проводить 18 числа с 21 до 23 часов, а на Гремучем источнике 19 января с 10:30 до 11:30. Всего же в донской столице должны открыть 12 купелей. Около каждой будут дежурить спасатели и медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове опубликовали подробный список адресов, где оборудуют 12 крещенских купелей

18 и 19 января в местах омовения спасатели ожидают от 100 до 400 человек (подробности)