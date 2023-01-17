В Ростове опубликовали подробный список адресов, где оборудуют 12 крещенских купелей

Около купелей будут дежурить спасатели и медики Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове стали известны места, где в этом году оборудуют крещенские купели, всего их будет 12. Адреса и время посещения распространила пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

Купели оборудуют на адресам:

- Гремучий источник. Храм Преподобного Серафима Саровского Донской духовной семинарии. Портовая, 72. Посетить можно 19 января после литургии крестным ходом от храма к источнику с 10:30 до 11:30

- Купель на территории храма Преполовения Пятидесятницы. Всесоюзная, 167. Посещение: 18 января с 11 до 19 часов, 19 января с 9 до 21 часа

- Серафимовский источник. Ботанический сад ЮФУ, Свято-Никольский храм. Чапаевская, 18. Открыто 18 января с 14:30 до 15:30

- Район за дамбой Ростовского моря. Храм Веры, Надежды, Любви и Матери их Софьи. Прокофьева, 34. Посещение: 19 января с 11 до 13 часов

- Источник Георгиевский, ст. Первомайская. Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца. Красноярский, 13. Посещение: 19 января с 4:30 до 5 часов

- Храм святого Георгия Победоносца. Улица 339 Стрелкой Дивизии, 33. Посещение: 18 января с 11 до 12 часов

- Северное водохранилище. Александро-Невский храм (строящийся). Проспект Космонавтов - Капустина. Посещение: 18 января с 19:30 до 22 часов

- Источник «Сурб-Хач». Церковь монастыря «Сурб-Хач» (Св. Креста) Армянской Апостольской Церкви. Баграмяна, 1. Посещение: 18 января с 21 до 24 часов

- Район перед дамбой Ростовского моря. Спасский храм. Орская (перед дамбой через Ростовское море). Посещение: 18 января с 16 до 19.30, 19 января с 8 до 11.30 - Божественная литургия

- Ростов-на-Дону, Заречная, 54. Купель будет открыта: 18 января с 18 до 22 часов, 19 января - с 11 до 20 часов

- Источник на территории Свято-Иверского женского монастыря. Неклиновская, 4. Купель можно посетить: 18 января с 11 до 13 часов, 19 января с 2:30 до 4 часов.

- Родник «Серебряный», поселок Первомайский, переулок Красноярский. Родник «Серебряный». Посещение: 19 января с 4:30 до 5 часов

Добавим, в местах омовения спасатели ожидают от 100 до 400 человек. Больше всего людей должны посетить источник «Сурб-Хач».

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