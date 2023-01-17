В Таганроге к празднику Крещения Господня подготовят две купели

За безопасностью будут следить спасатели и медики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области для жителей Таганрога к празднику Крещения Господня подготовят две купели. Информацию об этом опубликовали местные власти.

- Окунуться можно будет на Пушкинской набережной около кафе «Альбатрос» и на территории яхт-клуба «5 Причал». Эти места будут открыты для посещения с 8 до 20 часов, - говорится в сообщении.

Добавим, около купелей развернут пункты обогрева. За безопасностью будут следить бригады спасателей и скорой медицинской помощи.

Жителям Дона напоминают: нельзя погружаться в ледяную воду при хронических заболеваниях и слабом здоровье. Также перед омовением строго запрещено употреблять алкоголь. Проводить в купели более 1 минуты опасно, человек может получить переохлаждение и «холодный шок».

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