Ученый из Таганрога создал уникальную систему раннего обнаружения беспилотников

Разработка уже используется при создании прототипов систем видеообнаружения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ученый Анатолий Каляев и его коллеги создали уникальную систему раннего обнаружения беспилотников. Технология предназначена для защиты периметра важных объектов.

Новый комплекс в городских условиях может быть более эффективным по сравнению с дорогими радиолокационными системами.

- Маленькие БПЛА, до 40 см, радиолокатор видит плохо, поэтому приходится работать с видеосигналом, а обработка изображений - дело очень сложное. Наша система улучшает изображение, а затем ищет объекты, - пояснил автор проекта, победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» Анатолий Каляев.

Таганрогский ученый добавил, что разработка уже используется при создании некоторых прототипов систем автоматического видеообнаружения.

- Испытания показали, что применение нашей технологии помогает обрабатывать в реальном времени большие объемы поступающих данных, - отметил Анатолий Каляев.

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