В Ростовской области собираются построить рыбоходный канал в обход Кочетовского гидроузла

Выпуском мальков ежегодно занимается Донской осетровый завод. Фото: сайт правительства РО.

В целях обеспечения условий для нереста рыбы и ее беспрепятственного прохода к естественным нерестилищам Правительством Ростовской области сейчас прорабатываются вопросы строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла. Об этом рассказала начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса регионального Минсельхоза Татьяна Жуменко.

По словам чиновницы, уже подготовлены эскизный проект строительства объекта и рыбоводно-биологическое обоснование, определено местоположение трассы рыбоходного канала.

Также Татьяна Жуменко отметила, что в естественные водоемы Ростовской области с 2019 по 2022 годы было выпущено более 71 миллионов штук молоди рыб. Донские водоемы пополнились такими видами рыб как сазан, рыбец, толстолобик и белый амур. Также в реки Ростовской области были выпущены осетровые: стерлядь, севрюга, осетр и белуга.

- Только в 2022 году выпустили порядка 18 миллионов штук молоди водных биологических ресурсов: растительноядных - 2,9 миллиона штук, осетровых - 5,5 миллиона штук, частиковых – 9,5 миллиона штук, в том числе сазана – 4 миллиона штук, рыбца – 5,5 миллиона штук, - уточнила чиновник.

По словам Татьяны Жуменко, с 2019 по 2022 годы выпуск молоди рыб в донском регионе осуществляется федеральными воспроизводственными предприятиями - 48,4 миллиона штук, субъектами предпринимательства за счет компенсационных средств - 17,1 миллиона штук и рыбоводными предприятиями за счет собственных средств - 5,8 миллиона штук.

Также для пополнения промысловых запасов донские рыбодобывающие предприятия осуществляют благотворительные выпуски молоди. В Ростовской области сейчас работают четыре воспроизводственных предприятия, среди них: Донской осетровый завод, Аксайско-Донской рыбоводный завод, Рогожкинский рыбоводный завод и НЦА «Взморье» ФГБНУ «ВНИРО».

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