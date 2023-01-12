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НовостиОбщество12 января 2023 15:37

В Ростовской области планируют построить крупный рыбный рынок

В рыбном производстве донской регион - третий по стране
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Вопрос о строительстве оптово-розничного рыбного рынка рассматривается с целью организации сбыта продукции.

Вопрос о строительстве оптово-розничного рыбного рынка рассматривается с целью организации сбыта продукции.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупный рыбный рынок собираются построить в Ростовской области. Об этом рассказала начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса донского министерства сельского хозяйства Татьяна Жуменко.

Как уточнили в правительстве Ростовской области, вопрос о строительстве оптово-розничного рыбного рынка рассматривается с целью организации сбыта продукции. Но пока вопрос находится на стадии обсуждения

Напомним, первый замгубернатора Виктор Гончаров еще в декабре 2022 года рассказывал о планах правительства создать на трассе М4 «Дон» большой рыбный рынок, который бы представлял продукцию из разных регионов страны. Тогда же было сказано, что в Ростовской области развито производство карповых. Кроме того, существуют предприятия, занятые производством белуг и непосредственно икры. Также в регионе активно работают три форелевых хозяйства.

Однако есть на Дону проблемы, препятствующие активному разведению рыбы. Напрмиер, неработающие естественные нерестилища.

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