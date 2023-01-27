Чем вызван конфликт между низкими зарплатами и высокой покупательской способностью ростовчан, рассказал финансовый эксперт

По словам губернатора, средняя зарплата в регионе - в середине рейтинга по стране. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области губернатор Василий Голубев усомнился в официальных данных об уровне бедности. Глава региона указал на «диссонанс» в этом вопросе, озвучив свою позицию во время заседания в донском правительстве.

- Покупательная способность ростовчан и жителей области достаточно высокая, а средняя зарплата у нас - в середине рейтинга, - подчеркнул Василий Голубев. - Диссонанс получается: покупаем много по сравнению с другими регионами, но при этом процент бедных людей у нас еще достаточно высок.

Спросили у эксперта, с чем связан такой диссонанс.

- Ростовская область исторически была регионом активной предпринимательской деятельности, - считает завкафедрой финансового права ЮФУ, доктор юридических наук, профессор Юрий Колесников. - Это регион с давними купеческими традициями, поэтому торговля и вообще бизнес очень развиты на нашей территории. И есть мнение, что если можно совершать какие-то предпринимательские манипуляции, не выплачивая налоги или пытаясь их минимизировать в обход официального учета, то у нас это не считается чем-то предосудительным.

Несмотря на средние зарплаты, покупательская способность ростовчан остается высокой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть наша культура, наш социум, наша общность - мы это не обсуждаем, а принимаем как данность. Конечно же, в регионе активно развивается так называемый теневой бизнес, есть и факты выплаты «серой» заработной платы – когда выплачивают сотрудникам часть зарплаты в конверте. Это все широко распространенная практика. В сумме это и дает высокую покупательскую способность, при официальном среднем уровне заработной платы.

Я уверен, что, например, в средней полосе России или на северо-западе ситуация наверняка будет менее ярко выраженной. Возможно и будет некий дисбаланс, но не такой, как на Юге.

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