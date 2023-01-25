Губернатор Ростовской области усомнился в официальных данных об уровне бедности

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области губернатор Василий Голубев усомнился в официальных данных об уровне бедности. Глава региона указал на «диссонанс» в этом вопросе во время заседания в донском правительстве.

- Покупательная способность ростовчан и жителей области достаточно высокая, а средняя зарплата у нас в середине рейтинга. Диссонанс получается: покупаем много по сравнению с другими регионами, но при этом процент бедных людей у нас еще достаточно высок, - подчеркнул Василий Голубев.

Донской глава отметил, что особое внимание нужно уделить именно тем, кто действительно нуждается в помощи.

- Нужно обязательно уточнить, кто у нас входит в категорию бедных граждан. Часть из них не работают. При этом среди тех, кто работает, мы можем увидеть также людей, которые официально получают от 5 до 10 тысяч рублей, а дополнительные деньги им выдают «в конверте», - отметил Василий Голубев.

Уточним, к бедным относятся все, кто имеет месячный доход ниже прожиточного минимума. К слову, по итогам 2021 года Ростовская область заняла 41-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения.

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