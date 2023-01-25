В Ростовской области за 11 месяцев увеличился объем бытовых услуг

В 2022 году бытовые услуги выполнили более 13 тысяч организаций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области увеличился объем бытовых услуг. В этой сфере только за январь-ноябрь 2022 года донские предприятия заработали 65 млрд рублей, что на 6,3 % больше, чем за такой же период 2021 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- В 2022 году бытовые услуги выполнили более 13 тысяч организаций, на которых занято 42 тысячи специалистов, - уточнил Виктор Гончаров.

По данным регионального департамента потребрынка, больше всего (41,1 %) клиентов интересовало техническое обслуживание и ремонт машин. Второй в рейтинге (26,2 % случаев) оказалась работа по ремонту и строительству жилья, 11,8 % пришлось на парикмахерские услуги.

Добавим, сейчас на Дону обсуждают потенциальное участие ряда предприятий сферы обслуживания в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону». Кроме того, для популяризации профессий собираются провести областной конкурс мастерства среди швей и визажистов.

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