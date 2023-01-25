В вузах Ростовской области в 2023 году обучаются 130 тысяч студентов

Среди студенческой молодежи 48,6 % - девушки Фото: Мария ЛЕНЦ

В 12 вузах Ростовской области сейчас обучаются более трети (33,7 %) студентов юга России или 130,5 тысячи человек. К такому выводу пришли аналитики Ростовстата.

Выяснилось, что среди студенческой молодежи 48,6 % - девушки. При этом более половины всех обучающихся, 57,1 %, выбрали очную форму, заочно знания получают 34,4 %, около 8 % проходят очно-заочное обучение.

- В 2022/2023 учебном году поступили 36,2 тысячи абитуриентов, что на 5,5 % больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными направлениями стали информатика, медицина, технология строительства и машиностроение, - говорится в исследовании.

По данным Ростовстата, 91 % выпускников 2016-2020 годов смогли быстро найти работу после окончания учебы. Большинство, 69 %, сразу же начали трудиться по специальности. Остальные ходили по собеседованиям в среднем около полугода. Довольны своей должностью в итоге оказались 90,3 % респондентов.

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