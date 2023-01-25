В Ростове 25 января синоптики прогнозируют ясную погоду и +2

Вечером столбики термометров опустятся до 0...-2 градусов Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове-на-Дону ожидается солнечная погода и плюсовая температура. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По данным синоптиков, 25 января в городе весь день будет солнечная погода. Днем воздух прогреется до +2 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до 0...-2 градусов. Порывы ветра в этот день ожидаются до пяти метров в секунду.

26 января в Ростове ожидается аналогичная погода. Воздух прогреется до +1.

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