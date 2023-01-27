«Порча или любовный приворот?»: Под Ростовом в парке на ветке повесили ритуальную куклу с фото мужчины

Кукла висела на дереве недалеко от детской площадки и центральной аллеи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На днях жительница Батайска, прогуливающаяся по местному скверу Авиаторов, обнаружила на ветке одного из деревьев вылепленную из воска куклу. На фигурку была приклеена фотография лысого мужчины средних лет. На теле куклы выступало «мужское достоинство», а ноги куклы были перемотаны веревками. Опасаясь за находившихся рядом детей, женщина забила тревогу и отправила в СМИ фотографии куклы с просьбой разобраться в ситуации.

Узнали, как отреагировали на появление такого магического предмета сами батайчане, что предприняли местные власти, насколько такие ритуалы нарушают правопорядок, что на самом деле означала страшная находка, и как жертве магии защитить себя от порчи.

ДЕТИ БИЛИ КУКЛУ ПАЛКАМИ

- Недалеко от детской площадки и центральной аллеи, на дереве висит ритуальная кукла с фотографией мужчины. Явно не к его благу, - написала в своем сообщении нашедшая куклу женщина. - Здесь гуляет много детей, пытаются сбить палками этот магический атрибут, трогают его. Разместите, пожалуйста. Может, человек увидит себя, узнает и примет меры.

Журналисты не заставили себя долго ждать и с радостью опубликовали предоставленную батайчанкой фотографию. Моментально отреагировала на диковинку и батайская мэрия.

- Сразу после того, как появилась информация, сотрудники ЖКХ выехали на место и произвели поиски, однако куклу не нашли, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Возможно, кто-то из гуляющих детей ее уже нашел и выбросил. Ранее подобные случаи в Батайске не устанавливались.

Привлечь неизвестного «шамана» за подобные ритуалы в любом случае будет нельзя, пояснил «Комсомолке» знакомый адвокат. В России не существует никаких законов, которые бы запрещали применение магических заклинаний. Единственное, что может грозить нарушителю общественного спокойствия - это административный штраф за мусор в общественном месте.

«ЧТОБЫ К ДРУГОЙ НЕ УШЕЛ»

После того как фотография куклы с лицом и первичными признаками мужчины появилась в социальных сетях, жители Батайска стали искренне переживать за судьбу жертвы магического ритуала и высказывать свои предположения о его значении.

Так, одна женщина написала, что кукла вуду делается по определенным законам: с частицами одежды и волос жертвы, а также с заклинаниями. А тот вариант, который был обнаружен в сквере Авиаторов - «это маскарад». Второй пользователь соцсети отметил: парню — «беда», поскольку «не дилетант эту фигурку исполнил».

Вуду — это африканская магия, она у африканских шаманов — как религия. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По мнению третьего комментатора, все колдуны и ведьмы - отличные психологи: они находят нить и «вливают», что все это правда. А вот настоящей магией вуду умеют пользоваться лишь единицы. Четвертый знаток черной магии заявил, что найденная кукла - это обычный вольт для приворота, который делают женщины, чтобы привязать к себе мужчину. Ноги у парня связаны, чтобы к другой не ушел.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — ЭТО ВЕРА

За ответом, что же значит кукла, редакция обратилась к специалисту Союза магов России, белому магу и целителю Сергию.

- Это повешенный - порча на смерть, - прокомментировал маг. - Черная магия, судя по всему.

По словам Сергия, сама восковая фигурка называется «вольт». И необязательно она относится к вуду, вольты встречаются в практике и других видов магии. А вуду — это африканская магия, она у африканских шаманов — как религия.

Специалист отметил, что черная магия лечится только магией: если это порча, то ее нужно снимать. Лечить можно как по фотографии, так и при личной встрече. Но, подчеркивает маг, все-таки самая лучшая защита — это вера: посещение храмов и святых мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рука мертвеца, магические шары и бобы желаний: какие мистические товары для экстрасенсов и колдунов предлагают в Ростове

Выяснили, какие товары пользуются особенным спросом (подобнее)