«Кума, вот ты везучая!»: дончанка доверила подруге получить выигрыш в акции для пенсионеров и осталась совсем без денег

Несколько дней женщина думала, что стала богаче, а, узнав правду, пошла в полицию писать заявление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Соцсети и мессенджеры здорово упростили нашу жизнь. Чтобы пообщаться, не нужно отвлекать родных и друзей звонками. Достаточно написать, а когда у человека будет время — ответит. Вот только за аватарками с фотографиями близких могут оказаться чужие люди с недобрыми намерениями. И от таких мошенников как раз и пострадала пенсионерка из Ростовской области. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

РЕТРОРАЗВОД В СОЦСЕТЯХ

Кажется, еще десять лет назад молодежь «разводили» мошенники на 200-300 рублей. Взламывали страницы друзей «ВКонтакте» и «Одноклассниках», заявляя, что срочно нужны деньги на операцию отцу, похороны бабушке, да просто до выходных — нужное подчеркнуть, и с просьбой скорее перевести средства на такой-то номер.

Когда молодежь перестала вестись на такие фокусы, мошенники перешли на звонки от имени службы безопасности такого-то банка: «От вашего имени пытаются взять кредит, чтобы защитить счет, повторяйте за мной и говорите коды».

А теперь, кажется, ретрообманщики из соцсетей взялись за старое, только перешли в мессенджеры, где нужно указывать меньше информации о себе, и переключились на более доверчивых жертв — пенсионеров.

Женщина, понадеявшись на несказанное везение, оказалась вообще без денег. Фото: Даниил ОПАРИН

Так, в отдел МВД России по Зимовниковскому району обратилась местная

жительница, как раз пострадавшая от действий таких интернет-мошенников.

КУМА ВНЕЗАПНО ОБРАДОВАЛА

Инга (все имена изменены — прим. ред.) рассказала, что в мессенджере она получила сообщение с неизвестного номера, но на аватарке увидела фотографию своей кумы Нины, и решила, что ей пишет именно она. «Кума» неожиданно обрадовала подругу: «Вава, ты сейчас упадешь! Галочка, ты сейчас умрешь! Алло, Шурочка, представь себе!» Нина сказала, что Инга выиграла в акции для пенсионеров, и ей полагается денежный приз.

Инга и не подумала, что это может быть обман. Искренне веря, что общается со своей кумой, скорее спросила, как же ей получить деньги. Тогда обманщица четко проинструктировала «подругу»: для получения выплаты нужно прислать ей номер своей банковской карточки, секретный код на оборотной стороне и дату выпуска, и после этого призовые деньги на эту карту и зачислят.

Инга выполнила все в точности, и скоро ей на телефон пришел код для одобрения банковской операции. Она сообщила его псевдородственнице и стала заниматься своими делами и думая, на что же потратит с неба свалившийся выигрыш. О том, что у нее украли деньги, пенсионерка не знала — у нее на телефоне не было мобильного приложения банка, и смс-уведомлений о списании средств или зачислении денег не приходило.

Без мобильного банка на телефоне о списании средств пенсионерка узнала лишь спустя несколько дней. Фото: Андрей АБРАМОВ

А ПОДРУГА ОГОРЧИЛА

Более того, женщина поспешила поделиться радостью с другой, уже настоящей подругой, которая зашла к ней в гости. Правда, та восторга не разделила, а на раз-два раскусила обман. Сказала звонить куме и переспросить все об этой чудесной акции для пенсионеров. К сожалению, догадки подруги оправдались: номер, по которому Инга общалась с кумой, был отключен.

А через пару дней уже настоящая кума с другого телефонного номера сообщила, что ее аккаунт взломали. И с того номера, который был привязан к странице, Инга и получала сообщения от Нины. Тогда сомнений не осталось: пенсионерка окончательно поняла, что ее обманули мошенники. Тогда она позвонила в банк, чтобы заблокировать свою банковскую карточку, но было уже слишком поздно — со счета «увели» все деньги. Правда, у пенсионерки их было немного — 24 тысячи рублей. Женщина сразу же пошла писать заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области произошедшее. - Стражи порядка делают все возможное, чтобы установить личность и задержать причастных к совершению преступления.

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