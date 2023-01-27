Жительница Ростовской области обманула подругу на 2,5 миллиона рублей

Подруга все время возвращала деньги да еще и с прибылью, поэтому 2,5 миллиона Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кто-то посвящает женской дружбе песни, еще больше о ней — анекдотов, придуманных мужчинами. Но разве сами подруги ожидают друг от друга «ножа в спину»?

Вера в дружбу сильно пошатнулась у жительницы Ростовской области. Сначала она вместе с подругой стала успешно зарабатывать, а потом как гром среди ясного неба - та оставила ее без миллионов. Подробностями криминальной истории с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в суде Мясниковского района.

ПРЕДЛОЖИЛА ВМЕСТЕ ЗАРАБОТАТЬ

Анна (все имена изменены — прим. ред.) оказалась на скамье подсудимых Мясниковского районного суда, где слушается уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Еще три с половиной года назад, в июле 2019-го, Анна узнала о том, что у ее подруги Ирины есть кругленькая сумма. И в голове у женщины созрел план. Та решила предстать перед подругой в образе успешной бизнес-леди: мол, участвует в торгах по госзакупкам, получает немалую прибыль, и предложила присоединиться. Подруга почти сразу же приняла предложение вложиться в совместный «бизнес».

Ирина несколько раз передавала Анне необходимую сумму на выкуп товаров: их та якобы должна была предоставить заказчику для государственных или муниципальных нужд, выиграв торги. И Анна в обговоренный срок возвращала деньги, которые занимала у Ирины, чем и усыпила бдительность подруги.

Сначала Ирине казалось, что у них с подругой получилось взаимовыгодное сотрудничество. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОВЫСИЛА СТАВКИ

Когда клиент был достаточно «прогрет», Анна убедила подругу дать ей больше двух с половиной миллионов рублей взаймы для инвестирования в бизнес. Ирина, доверяя уже не только подруге, но и бизнес-партнеру, выдала ей займ под расписку.

Только вот уже эти средства к хозяйке не вернулись. Когда обманутая поняла, что, может, и не зря говорят, дружба дружбой, а денежки — врозь, то обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На время судебных разбирательств обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

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