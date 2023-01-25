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Происшествия25 января 2023 15:51

У вдовы участника СВО из Ростовской области мошенники выманили почти 2 млн рублей

Женщина получила выплаты по потере кормильца, но все потеряла
Анна ШИЛЯЕВА
Мошенники списали со счета вдовы около двух миллионов рублей

Мошенники списали со счета вдовы около двух миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, в Гуково, 32-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, ей на телефон в один день поступило несколько звонков от разных людей. Но всех незнакомцев на том конце провода объединяло одно – они представлялись сотрудниками российских банков. Во время каждого из таких диалогов говорили, что по счетам женщины происходят подозрительные операции.

ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЕЗОПАСИТЬ СЧЕТА

А дальше – обычная схема. Звонившие предложили обезопасить сбережения, введя секретный код из смс.

Только к вечеру, спустя несколько часов после разговора, дончанка обнаружила, что с ее счета списали один миллион 700 тысяч рублей.

Потерпевшая всего за несколько минут потеряла крупную сумму. Однако позже она сообщили в полиции, что жалела не о деньгах. Женщина негодовала, что мошенники украли выплату от государства по потере кормильца. Дело в том, что муж дончанки погиб в зоне СВО, защищая Родину. А выплаты вдова хотела потратить на будущее двоих детей.

ДЕНЬГИ ХОТЕЛА ПОТРАТИТЬ НА БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что большая часть выплат от государства все же осталась на счете вдовы.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт преступления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» , - сказали в ведомстве.

Если злоумышленников найдут, а суд признает их вину, то аферисты могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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