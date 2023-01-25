У вдовы участника СВО из Ростовской области мошенники выманили почти 2 млн рублей

Мошенники списали со счета вдовы около двух миллионов рублей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области, в Гуково, 32-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, ей на телефон в один день поступило несколько звонков от разных людей. Но всех незнакомцев на том конце провода объединяло одно – они представлялись сотрудниками российских банков. Во время каждого из таких диалогов говорили, что по счетам женщины происходят подозрительные операции.
ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЕЗОПАСИТЬ СЧЕТА
А дальше – обычная схема. Звонившие предложили обезопасить сбережения, введя секретный код из смс.
Только к вечеру, спустя несколько часов после разговора, дончанка обнаружила, что с ее счета списали один миллион 700 тысяч рублей.
Потерпевшая всего за несколько минут потеряла крупную сумму. Однако позже она сообщили в полиции, что жалела не о деньгах. Женщина негодовала, что мошенники украли выплату от государства по потере кормильца. Дело в том, что муж дончанки погиб в зоне СВО, защищая Родину. А выплаты вдова хотела потратить на будущее двоих детей.
ДЕНЬГИ ХОТЕЛА ПОТРАТИТЬ НА БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ
Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что большая часть выплат от государства все же осталась на счете вдовы.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт преступления.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» , - сказали в ведомстве.
Если злоумышленников найдут, а суд признает их вину, то аферисты могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.
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