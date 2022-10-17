Жительница Таганрога отсудила у стоматологии 150 тысяч рублей в качестве морального вреда. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После неграмотного лечения в стоматологической поликлинике жительница Таганрога оказалась на операционном столе с опасным гнойным воспалением! Теперь ей предстоит долгий и дорогостоящий путь к здоровью.

ПОСТАВИЛИ ВРЕМЕННУЮ ПЛОМБУ И ОТПРАВИЛИ ПОЛОСКАТЬ

История началась с банальной, казалось бы, проблемы: ноющего зуба. Женщина записалась в муниципальную стоматологию и в назначенный день пришла на прием. Врач осмотрела пациентку и сказала, что нужно удалить в зубе два нерва. Правда, рентгеновский снимок перед процедурой не сделала…

- Врач поставила мне временную пломбу, которую позже надо было заменить на постоянную. Также она порекомендовала полоскать рот содовым раствором, а при необходимости пить обезболивающее, - вспоминает Ольга Сергеева.

Вот только после похода к стоматологу состояние женщины стало ухудшаться. Зубная боль усилилась, а челюсть с правой стороны подозрительно затвердела. Ольга Анатольевна позвонила врачу, но та сказала, что ушла в отпуск и посоветовала обратиться к хирургу.

ПРОСТО ДОБАВЬТЕ СОЛЬ?

Прием у специалиста был расписан, но Сергееву приняли по острой боли. Хирург осмотрел опухшую щеку пациентки, сделал укол антибиотика и посоветовал добавить в раствор для полоскания соль.

- Спустя несколько дней мне стало совсем плохо. Ближе к ночи боль усилилась, я чувствовала удушье, - вспоминает собеседница. - Пришлось вызвать скорую помощь. Фельдшер сделал укол анальгетика и предложил ехать в больницу. Но я решила дотерпеть до утра и пойти к хирургу.

Измученная болью и бессонницей Ольга Анатольевна снова отправилась в стоматологическую поликлинику, но там ей помочь уже не могли.

- Врач сказал, что у меня началось воспаление и нужно обратиться к челюстно-лицевому хирургу. После этого выписал направление в больницу скорой медицинской помощи, куда меня отвез на машине сын, - говорит женщина.

ПРИШЛОСЬ УДАЛЯТЬ И ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

В больнице Ольге Анатольевне сделали рентгеновский снимок и компьютерную томографию. Состояние женщины было настолько критическим, что в тот же день ей выполнили операцию: вскрыли флегмону (так называется острое гнойное воспаление, которое быстро распространяется и может убить, - прим. авт.).

- Врачам пришлось сделать разрез от середины подбородка до мочки уха, чтобы убрать нагноение, но на этом мои мучения не закончились, - вздыхает женщина.

Кроме больного зуба Ольге Анатольевне удалили два соседних - нужно было остановить проникшую под корни инфекцию. А ведь раньше они были совершенно здоровы… Также пациентке удалили некротические участки челюстной кости.

ЕСТЬ ПРИХОДИЛОСЬ ЧЕРЕЗ ТРУБОЧКУ

- Несколько недель я пролежала в больнице. Каждая перевязка была пыткой, ведь под бинтами у меня была голая кость, открытая рана. Разговаривать и есть было больно. Медсестра отрезала мне трубочку от капельницы, через которую я питалась детским пюре и киселем. Их покупал мне муж, - вспоминает Сергеева.

Когда Ольга Анатольевна выписалась из больницы, то решила привлечь к ответственности тех, кто довел ее до такого плачевного состояния. Она написала жалобу в Управление здравоохранения Таганрога. Комиссия из компетентных специалистов провела проверку и пришла к выводу, что стоматологи допустили ряд ошибок в лечении пациентки. Кроме того, как показала другая проверка – доследственная – эти ошибки повлекли вред здоровью средней тяжести.

Виновникам объявили выговор, а материалы по факту некачественного оказания медицинской помощи направили в Роспотребнадзор.

НЕ ТОЛЬКО МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

Тем временем Ольга Анатольевна обратилась к юристу, который помог ей составить претензию к стоматологической поликлинике. В ней женщина просила возместить моральный вред и предстоящие расходы на лечение. Дело в том, что теперь ей требуется внутрикостная имплантация и установка формирователя десны стоимостью больше ста тысяч рублей.

Поскольку медучреждение не выполнило эту просьбу, пациентка подала в суд.

Суд вынес решение в пользу Ольги Анатольевны Сергеевой, присудив компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

- С одной стороны мы рады, что удалось доказать вину врачей и привлечь внимание к проблеме некачественного оказания медицинской помощи, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды-Ростов-на-Дону" юрист Николай Павлович Губин. - С другой – считаем, что ответчик должен не только компенсировать моральный вред, но и возместить расходы на предстоящее лечение. Поэтому уже подали апелляцию в Ростовский областной суд.

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