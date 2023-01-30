Теплые дни будут сменяться непогодой с дождем и снегом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Ростовской области на неделю 30 января — 3 февраля обещает принести в регион потепление. В отдельные дни воздух прогреется до +8, а когда столбики термометров опустятся до нуля, то и снег выпадет. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

Понедельник, 30 января, в донской столице выдастся самым теплым на неделе. Днем воздух прогреется до +8 градусов, вечером станет прохладнее незначительно — около +5 — 7 градусов. Ветер южного и юго-западного направления 5 - 10 метров в секунду.

Во вторник будет облачно, во второй половине дня начнется слабый дождь и мокрый снег, а в начале вечера осадки усилятся. Днем облачно, вечером прояснится. Ночью и утром туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный утром с переходом на западный и юго-западный к вечеру со скоростью 4 - 9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от-1 до +1 градуса, днем +2 - 4 тепла.

В середине рабочей неделе также будет пасмурно, ночью ветер северный 1 — 3 метра в секунду, днем он поменяет направление на западный и юго-западный 4 - 9 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут -1 — 3, днем +2 — 4 градусов.

В четверг станет прохладнее на пару градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков. Ночью ветер западного направления 1 — 4 метра в секунду, днем западный и юго-западный 2 — 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне от 0 до +2, а днем +2 — 4 градуса.

А в пятницу снова немного потеплеет. Ночью ожидается ясное со звездами небо, и южный и юго-восточный ветер 2 — 5 метров в секунду, а днем переменная облачность без осадков и южный ветер 3 — 6 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +2, а днем потеплеет до +5 — 7 градусов.

В выходные похолодает до -4, в субботу выпадет снег.

В Ростовской области в понедельник в большинстве районов пройдут дожди и мокрый снег, местами туман, гололедица на дорогах, налипание мокрого снега на проводах. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -2 до +3, при прояснениях до -6; днем от -1 до +4, по югу до +10.

Во вторник облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов мокрый снег и дождь, местами туман, снег налипнет на провода, а дороги скует опасная гололедица. Ветер ожидается южной четверти 4 — 9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы 10 - 12. Температура воздуха ночью от -2 до +3, при прояснениях до -5, днем от -1 до +4, по югу до +7.

В среду ночью в большинстве районов, а днем местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью по северу – снег. В отдельных районах туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 метров в секунду, местами днем с порывами до 10-12метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, по северу и западу до -6, днем от 0 до +5.

В четверг возможно похолодание на пару градусов, снег и мокрый снег, ветер сохранит свою силу и направление. А в пятницу немного потеплеет.

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