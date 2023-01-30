В феврале 2023 года в Ростовской области ожидаются морозы до -19 градусов

Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют по ночам на севере региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морозы и смешанные осадки ожидаются в течение февраля 2023 года в Ростовской области. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Виктория Антоненко.

- Температурный режим установится около или ниже нормы. При этом месячное количество осадков возможно меньше нормы. В отдельные дни могут идти дожди с мокрым снегом. В ночные и утренние часы сохранится туманная погода, на дорогах будет гололедица, - рассказала Виктория Антоненко.

Эксперт добавила, что температурные колебания возможны как ночью, так и днем. В ночные часы прогнозируют от -4 до +2, при затоках холодного воздуха - до -4-9 градусов, в северных районах при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -13-19 градусов. В дневные часы ожидается от -3 до +3, в наиболее теплые дни - до +5 градусов.

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