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НовостиОбщество30 января 2023 8:08

В феврале 2023 года в Ростовской области ожидаются морозы до -19 градусов

При этом холода не будут держаться постоянно, возможны температурные качели
Ангелина СКИБА
Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют по ночам на севере региона

Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют по ночам на севере региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морозы и смешанные осадки ожидаются в течение февраля 2023 года в Ростовской области. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Виктория Антоненко.

- Температурный режим установится около или ниже нормы. При этом месячное количество осадков возможно меньше нормы. В отдельные дни могут идти дожди с мокрым снегом. В ночные и утренние часы сохранится туманная погода, на дорогах будет гололедица, - рассказала Виктория Антоненко.

Эксперт добавила, что температурные колебания возможны как ночью, так и днем. В ночные часы прогнозируют от -4 до +2, при затоках холодного воздуха - до -4-9 градусов, в северных районах при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -13-19 градусов. В дневные часы ожидается от -3 до +3, в наиболее теплые дни - до +5 градусов.

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