Штормовое предупреждение из-за циклона сделали в Ростовской области

На Дону прогнозируют снег и гололелд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 29 января, прогнозируют снег, мокрый и снег и дождь. Утром столбик термометра покажет +1, днем +3, вечером +2.

В понедельник, 30 января, в регионе пасмурно и осадки в виде снега. Утром +4, днем +7, вечером +5, возможен небольшой дождь.

В районах области в воскресенье и понедельник обещают туман, гололед, возможен сильные снег.

В связи с этим на Дону сделали штормовое предупреждение. В МЧС региона пояснили, что изменение погоды связано с южными циклонами.

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