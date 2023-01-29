Штормовое предупреждение из-за циклона сделали в Ростовской области

На Дону прогнозируют снег и гололелд
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 29 января, прогнозируют снег, мокрый и снег и дождь. Утром столбик термометра покажет +1, днем +3, вечером +2.
В понедельник, 30 января, в регионе пасмурно и осадки в виде снега. Утром +4, днем +7, вечером +5, возможен небольшой дождь.
В районах области в воскресенье и понедельник обещают туман, гололед, возможен сильные снег.
В связи с этим на Дону сделали штормовое предупреждение. В МЧС региона пояснили, что изменение погоды связано с южными циклонами.
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