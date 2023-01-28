Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Ростовской области с 29 января

В Ростовской области обещают снег и туман Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области с 29 января сильно испортится погода, сообщает ростовский гидрометцентр. Так, на Дону ожидают снег, мокрый снег и дождь. Кроме того, возможны туман и гололед.

Такая погода продлится до 31 января. В связи с этим водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными.

- Соблюдайте Правила дорожного движения в любую погоду. Помните, безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения, - обратились к жителям Ростовской области в пресс-службе областного ГИБДД.

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