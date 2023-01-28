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НовостиОбщество28 января 2023 4:50

Мороз и дождь прогнозируют в Ростове в выходные дни

Синоптики обещают резкие перепады температур в ближайшие сутки
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове обещают дождь в ближайшее время

В Ростове обещают дождь в ближайшее время

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону, по прогнозам метеорологов, в субботу, 28 января, весь день будет пасмурно. Утром термометр покажет от двух до четырех градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется до +2, а вечером опустится до ноля градусов. Порывы ветра составят от четырех до пяти метров в секунду.

Воскресенье, 29 января, также будет пасмурным. С утра до поздней ночи будет идти дождь. Температура воздуха утром составит +1 градус, днем +3, вечером и ночью +2. Порывы ветра — от двух до трех метров в секунду.

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