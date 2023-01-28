В Ростове с 30 января начнут массово выключать свет

В Ростове из-за технических работ временно выключат свет в нескольких районах города Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в понедельник, 30 января, из-за ремонтных работ и технического обслуживания домов будут отключать электроэнергию, сообщает сайт «Донэнерго».

Так, света не будет 30 января, в понедельник, с 10 до 12 часов дня в домах, расположенных по свежующим адресам: ул. Мечникова 61, 63, 65/40; ул. Ивановского 38, 40; ул. Стадионная 52.

В этот же день, 30 января, с 13 до 15 часов дня свет выключат по адресам: ул. Ивановского 32, 34, 34А, 38; ул. Мечникова 51, 53, 55, 55Б, 57, 59, 59/1, 61, 65/40, 126; ул. Фрунзе 22А, 22/1, 24.

Во вторник, 1 февраля, свет выключат с 13 до 15 часов дня в домах, расположенных по адресам: ул. Ленина 46А, 46Б; 46/2, 48, 48/2, 48/3; ул. Погодина, 1, 5/.

Полный график отключений, которые будут продолжаться до восьмого февраля, смотрите здесь.

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